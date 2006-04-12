دستيابي به فناوري بومي هسته اي دل ميليون ها ايراني را شاد كرد / آماده مذاكره با كشورهايي هستيم كه حقوق هسته اي ما را به رسميت بشناسند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت با اشاره به دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي اظهار داشت: موضوع مهمي كه امروز قلب ميليونها ايراني فهيم و مسلمان را شاد كرده موفقيت دانشمندان پر تلاش و جوان ايراني در پشت سر گذاشتن يكي از مهمترين مراحل كار تحقيقاتي براي توليد سوخت هسته اي است كه اين مهم در اولين ماه سالي كه به نام پيامبر اعظم نامگذاري شده به وقوع پيوست.

وي تصريح كرد: اين موفقيت به ما اجازه مي دهد كه اين تكنولوژي را در آينده كامل كنيم و خوشبختانه با تلاش دانشمندان فرهيخته تمامي اين موفقيت ها بومي است و اين موفقيت بزرگ را به پيشگاه عظيم الشان ملت ايران ، مقام معظم رهبري ، دولت جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان مجلس تبريك مي گويم.

نايب رئيس مجلس با بيان اينكه ايران اسلامي ضمن پيگيري امر تحقيقات كماكان به مقررات NPT و پادمان هاي آن متعهد است ، خاطرنشان كرد: تمامي مراحل و اقدامات گذشته كه به اين نتيجه رسيده زير نظر بازرسان و دوربين هاي آژانس انجام شده و ما آمادگي داريم در مورد انرژي هسته اي و تلاش هاي خود در اين زمينه با كشورهايي كه حقوق ما را به رسميت مي شناسند مذاكره كنيم.

وي سخنان تهديد آميز و تعيين مجازات براي ملت ايران را با توجه به تجربيات گذشته مانعي براي براي تلاش ايران در اين راه ندانست و گفت: ما انتظار داريم دبيركل آژانس در اين مقطع حساس به وظايف تاريخي خود عمل كند و با قدرت مديريت خود اين پرونده حساس را در نظام بين الملل اداره كند.

باهنر تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از تلاش هاي دولت در مسير همكاري هاي قانوني با آژانس آمادگي دارد به نسبت پيشرفت در قبول حقوق ملت ايران براي جلب حمايت و همكاري هاي گسترده تر امكان نظارت هاي بيشتر را فراهم كند.

وي همچنين با اشاره به برگزاري سومين كنفرانس بين المللي فلسطين تحت عنوان " قدس" كه از سوي مجلس شوراي اسلامي برپا مي شود اظهار داشت: اين كنفرانس در تاريخ 25 تا 27 فروردين ماه در محل اجلاس كنفرانس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شود و اهميت برگزاري اين كنفرانس رابطه تنگاتنگ با شرايط منطقه اي و تحولات فلسطين در صحنه فلسطين دارد.

باهنرگفت: از يك سو ايالت متحد آمريكا با دخالت مستقيم نظامي عملا منطقه را در اشغال خود در آورد و از سوي ديگر رژيم صهيونيستي با برخورداري از حمايت همه جانبه غرب به خصوص آمريكا جنايات خود را به اوج رسانده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر و با وجود شرايط اسف بار در فلسطين ، به رغم كارشكني هاي متعدد رژيم صهيونيستي ، مردم فلسطين با انجام تحقيقات و تشكيل حكومت از نوع جنبش مقاومت فلسطين ( حماس) رشد وبلوغ سياسي و اجتماعي خود را به منصه ظهور رساند اما غرب به نتيجه اين انتخابات تن نمي دهد و با قطع كمك و كشتار عرصه را بر مردم فلسطين تنگ كرده است و بر اساس اطلاعات واصله طي روزهاي اخير به دنبال محاصره غزه توسط رژيم اشغالگر اوضاع معيشتي مردم اسف بار و خطرناك شده و ادامه اين مسئله قطعا منجر به يك فاجعه انساني مي شود.

باهنر در پايان مهمترين اقدام جوامع غربي و اسلامي را كمك به فلسطين دانست و گفت: كنفرانس تهران نيز به همين منظور است كه شمار زيادي از شخصيت هاي سياسي علمي و فكري مسلمان و غير مسلمان، در آن حاضر مي شود و 20 هيات پارلماني از كشورهاي جهان در اين كنفرانس شركت خواهند كرد كه اميدواريم نتايج اين كنفرانس بتواند گامي درجهت حمايت از مردم فلسطين باشد.

وي همچنين فرا رسيدن عيد " فصح " را به هموطنان كليمي تبريك گفت.