ژاپن دستيابي ايران به فناوري بومي هسته اي را نااميد كننده خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شينزو آبه معاون نخست وزير ژاپن در اين باره اظهارداشت كه "اين اقدام عليه پيام شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي و بسيار تاسف آور است ".



ژاپن كه كاملا به نقت خاورميانه وابسته است ، در سال 2004 يك قرار داد 2 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان نفتي آزادگان با ايران به امضاء رساند .



آبه كه سخنگوي دولت ژاپن در پاسخ به اين سوال كه آغاز غني سازي در ايران چه تاثيري بر طرح ميدان نفتي آزادگان خواهد داشت خاطر نشان كرد كه ژاپن رابطه خوبي با ايران دارد و ما از سياست ثبات تامين انرژي برخوردارهستيم .



وي همچنين افزود: در اين برهه از زمان، ما به تلاشهاي خود براي ترغيب ايران به پذيرش پيشنهاد جامعه بين المللي براي پايان دادن به برنامه هسته ايش ادامه خواهيم داد .



ايران روز گذشته اعلام كرد كه در تكميل چرخه سوخت هسته اي به موفقيت رسيده است .



"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري اسلامي ايران شب گذشته با اعلام خبر مهم پيوستن تهران به باشگاه هسته اي جهان و موفقيت دانشمندان ايراني در تكميل سوخت هسته اي اظهار داشت: با مجاهدت جوانان مومن و خلاق و نيز دعاي ملت شجاع و هوشمند ايران چرخه توليد سوخت هسته اي آزمايشگاهي در كشور كامل شده است و اكنون اورانيوم با غناي مورد نياز براي نيروگاه هسته اي در روز 20 فروردين سال 1385 بدست جوانان لايق اين كشور توليد شده است."

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز در واكنش به آغاز غني سازي در ايران ، آن را گامي اشتباه خواند .

روسيه ، چين و ژاپن نيز در واكنش به اين اقدام ايران ، واكنشي مشابه واكنش آمريكا از خود نشان دادند.