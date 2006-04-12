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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

در پي بستري شدن در بيمارستان ؛

وضعيت هوشياري استاد سيد جعفر شهيدي كمي بهبود يافته است

وضعيت هوشياري استاد سيد جعفر شهيدي كمي بهبود يافته است

وضعيت هوشياري استاد "سيد جعفر شهيدي" پس از تشنج دو روز گذشته، كمي بهبود يافته است.

مسئول بخش ICU  بيمارستان پارس تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اعلام اين مطلب گفت: سيد جعفر شهيدي در پي تشنج و از دست دادن هوشياري در بخش ICU  بيمارستان بستري شده بود كه شب گذشته تشنج مختصري داشت اما در حال حاضر از وضعيت مناسب تري نسبت به گذشته برخوردار است و هوشياري كمي بدست آورده است.

استاد سيد جعفر شهيدي مورخ و پژوهشگر پيشكسوت كشور چندي پيش نيز به علت فشار خون در بيمارستان بستري شده بود.

به گزارش مهر، سيد جعفر شهيدي در سال 1297 در خانواده اي مذهبي در بروجرد به دنيا آمده و تحصيلات عمومي خود را همانجا و در كنار خانواده اش گذراند. وي در سال 1320 براي تحصيل علوم ديني و فقه و اصول راهي نجف شده است.

مرحوم علامه دهخدا از سيدجعفر شهيدي براي كار بر روي لغت نامه دهخدا دعوت به همكاري مي كند و دكتر سيد جعفر شهيدي در حال حاضر رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا و استاد ادبيات فارسي دانشگاه تهران است. 

اين استاد 86 ساله، در طول سال ها بيش از 15 كتاب و 120 مقاله را در كارنامه خود دارد و ترجمه نهج البلاغه، شرح مثنوي معنوي، عرشيان، قيام حسين (ع)، زندگاني فاطمه زهرا (س)، زندگي علي بن ابيطالب، شيرزن كربلا، ابوذر غفاري، از ديروز تا امروز ( مجموعه مقاله ها و سفرنامه ها ) و ترجمه هايي همچون براهين العجم، علي به لسان علي (ع)، ثوره الحسين (ع)، حيات فاطمه (س) و حياة الامام الصادق جعفر بن محمد (ع) از جمله آثار او است.   

کد مطلب 310920

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