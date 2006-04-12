معاونان پارلماني حضور موثري در مجلس ندارند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، محمد علي مقنيان در تذكر آيين نامه اي خود اظهار خطاب به باهنر رياست جلسه داشت : شما در دوره چهارم مجلس حضور داشتيد و شاهد بوديد كه هر هفته وزراي مختلف كشور حداقل يك روز را در مجلس حاضر مي شدند و با نمايندگان تعامل داشتند و همچنين معاونان پارلماني آنها نيز متعاقب آنها حضور پررنگي در مجلس داشتند.

وي تصريح كرد: معاون پارلماني وزارتخانه ها تعريف مشخصي دارند و هزينه زيادي نيز در پي فعاليت اين نيروها در بدنه دولت صرف مي شود بنابراين انتظار بي رويه به وظايف قانوني خود در تعامل با نمايندگان بيش از پيش توجه كنند زيرا نمايندگان نمي توانند براي پيگيري امور خود مستقيم به وزارتخانه ها بروند.

مقنيان يكي از دلايل انبوه شدن سوالات نمايندگان در كميسيون ها را عدم فعاليت موثر معاونان پارلماني دانست و افزود: در دوره هاي گذشته به دليل فعاليت پويايي معاونان پارلماني سوالات به ندرت به صحن مي آمد. در حال حاضر به جز تعداد محدودي از معاونان پارلماني بقيه به ندرت در مجلس حضور فعال دارند.

باهنر در پاسخ به تذكر مقنيان گفت: من اين تذكر را وارد نمي دانم و وارد بحث قضاوتي نمي شوم اما خواهش مي كنم معاون پارلماني رئيس جمهور آماري بدهند زيرا مراجعات نمايندگان بالاست و قطعا طبيعي است كه رعايت عدالت سخت باشد.

وي تصريح كرد: در هر حال توصيه آقاي مقنيان توصيه خوبي است و اميد است كه دولت به آن عمل كند و وزرا در حد امكان با حضور در مجلس و ارتباط مستقيم با نمايندگان در مورد مسائل مختلف بحث و بررسي كنند تا سوالات بيش از اين انبوه نشود.