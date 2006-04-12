نمي توانيم در تهران بنشينيم و براي استانهاي ديگر تصميم گيري كنيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهندس علي آبادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني درگفتگوبا سايت خبري سازمان تربيت بدني با بيان اين مطلب كه ورزش فقط متعلق به پايتخت نيست، گفت: نمي توانيم درمركز بنشينيم و براي ساير استانها تصميم ‏گيري كنيم. برهمين اساس با توجه به سياستهاي دولت وسازمان تربيت بدني مبني بر پيگيري امور و بررسي مشكلات استانهاي سراسركشور ازنزديك، سفرهاي استاني را در دوبخش برنامه ريزي كرده ايم.

تعدادي ازسفرها به همراه هيات دولت است ومابقي نيز بصورت درون سازماني با حضورمديران ارشد سازمان تربيت بدني طراحي شده است.

وي در ادامه با اشاره به اهميت ديدار با اهالي ورزش استان ها براي مطرح شدن شفاف مشكلات، خاطرنشان كرد: ازمهم ترين اهداف ما درسازمان تربيت بدني پيگيري و رفع مشكلات موجود درسطح استانها است كه اين امر محقق نمي شود، مگر اينكه به طور مستقيم و ازنزديك درجريان امور قراربگيريم.

وي افزود: درحال حاضر پروژه‏هاي نيمه تمام بسياري در سطح استانها وجود دارد كه درسفرهاي استاني مشكلات آنها بررسي شده و دستورات لازم درخصوص اعتبارات و يا مباحث اداري داده شده تا به سرعت به مرحله بهره برداري برسد.

رييس سازمان تربيت بدني تاكيد كرد: ازديگر اهداف ما درسفرهاي استاني ارزيابي عملكرد مديران كل تربيت بدني استانها است كه برهمين اساس سفر به شهرها و روستاهاي كوچك را نيز دربرنامه سفرهاي خود قرارمي دهيم.

مهندس علي آبادي درپايان درخصوص آثار وفوايد سفرهاي استاني گفت: به منظور برخي تصميم گيريها وهمچنين تدوين سياستها بايد شناختي دقيق از وضعيت فعلي ورزش در استانها به دست مي آوردم كه اين سفرها نقش اساسي را دربرنامه ريزي هاي آينده ايفا مي كند.

مهندس علي آبادي از7 مهرماه سال 84 كه كارخود را رسماً درسازمان تربيت بدني آغازكرد تا بدين لحظه 26 سفر استاني به استانهاي قم، قزوين، مركزي، كرمانشاه (2)، خراسان رضوي (2)، سمنان (2)، گلستان (2)، بوشهر، چهارمحال وبختياري، سيستان وبلوچستان، هرمزگان، كرمان، ايلام، كهكيلويه وبويراحمد، مازندران(2)، لرستان، تهران، اصفهان (2) و زنجان داشته است.