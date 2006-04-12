واكنش منفعلانه روسيه به اعلام خبر توانمندي ايران در زمينه توليد چرخه سوخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، خبرگزاري ايتارتاس به نقل از سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه مدعي شد كه " اين اقدام ( غني سازي اورانيوم ) برخلاف تصميمات آژانس بين المللي انرژي اتمي و بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل است .



وي گفت : " ايران بايد تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم ازجمله تحقيقات را متوقف كند ".



اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز در واكنش به موفقيت دانشمندان ايراني در تكميل چرخه سوخت هسته اي، آن را گامي اشتباه خواند.



"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري اسلامي ايران شب گذشته با اعلام خبر مهم پيوستن تهران به باشگاه هسته اي جهان اظهار داشت: با مجاهدت جوانان مومن و خلاق و نيز دعاي ملت شجاع و هوشمند ايران چرخه توليد سوخت هسته اي آزمايشگاهي در كشور كامل شده است و اكنون اورانيوم با غناي مورد نياز براي نيروگاه هسته اي در روز 20 فروردين سال 1385 بدست جوانان لايق اين كشور توليد شده است."

