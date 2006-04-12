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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

سينما ميلاد تخريب و تعطيل نشده است

اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي با انتشار اطلاعيه‌اي اخبار مربوط به تعطيلي و تخريب سينما ميلاد تهران را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد در اين اطلاعيه آمده است: اخيرا در تعداد محدودي از رسانه ها، خبري مبني بر تعطيلي و تخريب سينما ميلاد واقع در ميدان شهدا به منظور احداث تاسيسات مربوط به شركت مترو تهران انعكاس يافت كه موجب به وجود آمدن برخي اتهامات و حيرت اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي شد.

با بررسي موضوع توسط تيم پيگيري اين اداره كل مشخص شد كه سينما ميلاد در حال حاضر فعال بوده و مشغول سرويس دهي به علاقمندان و خانواده هاي محترم است و فرد يا افراد مطرح كننده خبر تعطيلي و تخريب سينما ميلاد، غيرمتعهدانه و بدون توجه و احساس مسئوليت نسبت به درج وانعكاس آن اقدام نموده اند.

اطلاعيه اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي تصريح كرده از آنجا كه اخذ هر گونه تصميم درباره تغيير كاربري، تعطيل يا تخريب سالن هاي سينمايي در سراسر كشور به صورت قانوني و با هماهنگي و نظر معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت مي گيرد، ضمن تكذيب خبر يادشده اعلام مي‌دارد تاكنون هيچگونه مكاتبه و مذاكره اي در اين خصوص از طريق هيچ سازمان و نهاد دولتي يا خصوصي با اين اداره كل صورت نگرفته است. اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي همچنين از برخي افراد و رسانه ها كه با اظهارات و اخبار غيرمسئولانه خود نسبت به انعكاس و انتشار آن بدون توجه به عواقب بعدي اقدام مي كنند درخواست كرد تا با مسائل مرتبط به سينماي ايران مسئولانه تر برخورد كنند.

کد مطلب 310954

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