دانشگاه استانفورد بيش از دو هزار دانشجو از 64 كشور پذيرش كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، فرم هاي پذيرش يك هزار و 578 داوطلب كه در آزمون Regular Review پذيرفته شده بودند، از طريق پست براي آنها ارسال شد و فرم قبولي 852 دانشجوي ديگر نيز كه خواستار پذيرش در اين دانشگاه شده بودند، براي آنها فرستاده شده است.



كليه پذيرفته شدگان تا اول ماه مي فرصت دارند پاسخ فرم هاي پذيرش خود را براي دانشگاه ارسال كنند.



آمار پذيرفته شدگان در سال جاري رشد چشمگيري داشته كه دستيابي به اين رقم تاكنون بي سابقه بوده است. شمار پذيرفته شدگان پيش از اين رقم پاييني را نشان مي داد.



دانشجويان سال جاري دانشگاه استانفورد از 64 كشور مختلف پذيرش شده اند.



از كليه پذيرفته شدگان سال جاري دعوت به عمل آمده تا از 20 تا 22 ماه آوريل از اين دانشگاه بازديد كنند تا با شرايط حضور در دانشگاه و همكلاسي ها خود آشنا شوند.

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