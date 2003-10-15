  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۳:۲۰

در بدو ورود هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت گرفت

مذاكره ديپلماتهاي اروپايي با محمد البرادعي در فرودگاه مهرآباد تهران

مذاكره ديپلماتهاي اروپايي با محمد البرادعي در فرودگاه مهرآباد تهران

يك هيات از ديپلماتهاي اروپايي كه براي گفتگو درباره مسائل هسته اي جمهوري اسلامي ايران به كشورمان سفر كرده بودند ، بامداد امروز تهران را ترك كردند.


به گزارش خبرگزاري "مهر" اين هيات شامل نمايندگاني از كشورهاي آلمان ، انگليس و فرانسه بود كه به هنگام ترك كشورمان ، از سوي مقامات سفارت هاي كشور خود در تهران بدرقه شدند.


پايان اقامت اين هيات در كشورمان به نحوي برنامه ريزي شده بود كه زمان خروج  آنها از تهران ، با ساعت ورود هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي همزمان بود  و آنها به هنگام ترك فرودگاه مهرآباد ، دقايقي را به مذاكره با محمد البرادعي و ديگر اعضاي اين هيات  پرداختند.


به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مذاكرات كه در پاويون" دولت" انجام شد و حدود 50 دقيقه به طول انجاميد ، دو طرف در پشت درهاي بسته  و بدون حضور نمايندگان سازمان انرژي اتمي كشورمان به گفتگو با يكديگر پرداختند.

کد مطلب 31097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها