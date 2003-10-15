مذاكره ديپلماتهاي اروپايي با محمد البرادعي در فرودگاه مهرآباد تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين هيات شامل نمايندگاني از كشورهاي آلمان ، انگليس و فرانسه بود كه به هنگام ترك كشورمان ، از سوي مقامات سفارت هاي كشور خود در تهران بدرقه شدند.

پايان اقامت اين هيات در كشورمان به نحوي برنامه ريزي شده بود كه زمان خروج آنها از تهران ، با ساعت ورود هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي همزمان بود و آنها به هنگام ترك فرودگاه مهرآباد ، دقايقي را به مذاكره با محمد البرادعي و ديگر اعضاي اين هيات پرداختند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مذاكرات كه در پاويون" دولت" انجام شد و حدود 50 دقيقه به طول انجاميد ، دو طرف در پشت درهاي بسته و بدون حضور نمايندگان سازمان انرژي اتمي كشورمان به گفتگو با يكديگر پرداختند.