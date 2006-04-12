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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

چهره فيناليست رقابتهاي انتخابي جام ديويس شناخته شد

چهره فيناليست رقابتهاي انتخابي جام ديويس شناخته شد

سومين مرحله از مسابقات انتخابي تنيس جام ديويس آسيا روز گذشته با شناخت چهره چهار فيناليست نهايي پي گيري شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات طي سه روز گذشته با حضور 32 تنيس باز از سراسر كشور در محل مجموعه ورزشي انقلاب تهران پي گيري شد كه در ديدارهاي روز گذشته سوري با نتيجه 2 بر صفر مغلوب حريف خود محمد مهذب نيا شد و از دور مسابقات حذف گرديد.
بنابراين گزارش در ديگر ديدارهاي روز گذشته نيز اشكان شكوفي 2 بر يك روزبه كامران را برد و انوشا شاه قلي نيز بر فرشاد تلاور غلبه كرد، در ديدار بعدي سعيد احمد وند در مقابل سهيل محسين به پيروزي رسيد. بر اين اساس امروز چهارشنبه اشكان شكوفي، محمد مهذب نيا، اونشا شاه قلي و سعيد احمد وند براي كسب عناوين اول تا چهارم با يكديگر رقابت مي كنند.
در پايان اين مسابقات ازسوي كميته فني از بين نفرات اول تا چهارم هر سه دوره مسابقه انتخابي در مجموع هشت تنيس باز به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند تا بعد از كسب آمادگي تيم چهار نفره ايران براي شركت در مسابقات جام ديويس دسته سوم آسيا عازم كشور فيليپين شود.
کد مطلب 310980

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