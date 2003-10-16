مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آشتي:

شيرين عبادي: جايزه من يعني اسلام دين خشونت نيست

تاكنون 2هزارميليارد تومان از درآمدهاي بودجه محقق نشده است

وزير خارجه انگليس: حمله نظامي عليه ايران منتفي نيست



آفتاب:

مجلس تغييرات بيشتررا نپذيرفت: لايحه الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به مجمع تشخيص مصلحت رفت

بازرسان هسته اي: ضرب الاجل 31 اكتبر قابل تمديد نيست

كروبي: تروريسم و سلاح هاي هسته اي چالش هاي عمده در جهان امروز هستند

وزيرخارجه عراق: به هيچ كشوري اجازه نمي دهيم بين عراق و آمريكا تفرقه افكني كند



آفرينش:

آمريكا قطعنامه ضد آمريكايي را وتو كرد

نتايج تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي امروزاعلام مي شود

ديدارخانواده دو مستند ساز ايراني دراسارت نيروهاي آمريكايي با رييس قوه قضاييه



ابرار:

تركيه: مصمم به اعزام نيرو به عراق هستيم

عضوانجمن اسلامي دانشگاه اميركبير: پشتوانه اجتماعي خاتمي از دست رفته است

مهاجراني: اجراي صحيح مباني اسلام ، راز ماندگاري حكومت هاست

قدرداني محمدرضا خاتمي از شيرين عبادي: صلح نوبل پرافتخارترين جايزه است



اعتماد:

فرمانده معظم كل قوا درمراسم مشترك نظامي نيروهاي مسلح مستقردراستان زنجان: ملت ايران دركمال اقتدار و شجاعت درمقابل زياده خواهي و زورگويي دشمنان مي ايستد

گزارش لحظه به لحظه خبرنگاراعتماد ازكنار بانوي صلح: مي خواهم كنارمردم باشم



انتخاب:

رهبرمعظم انقلاب: وظيفه مسئولان رفتار كاملا محترمانه بامراجعان است

درمازندران آغاز مي شود: ساخت بزرگترين سد و نيروگاه خاورميانه

وزيراطلاعات: بايد جلوي دعواهاي سياسي را گرفت



ايران:

رييس سازمان زندانها: 11 هزار زنداني با اصلاح قانون چك آزاد مي شوند

شيرين عبادي: جايزه صلح نوبل پيام جنگ ستيزي ايرانيان است

درنشست شوراي اداري هرمزگان؛ وزارت اطلاعات: از هر گونه اخلال در انتخابات جلوگيري مي كنيم



توسعه:

شيرين عبادي: مدافع حقوق بشر بايد سخنگوي جامعه باشد

نخستين فرياد دموكراسي درعربستان

روزگارغريب مردم تهران: 14 ساعت كار در روز و2 ساعت تفريح در ماه



جام جم:

رهبر معظم انقلاب درديدار نمايندگان قشرهاي مختلف مردم ومديران استان زنجان: مسئولان بدانند خدمت به مردم منت ندارد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: جلوگيري از قاچاق دارو وظيفه وزارت بهداشت نيست

رييس قوه قضاييه : مسئولان براي آزادي مستند سازان ايراني تلاش كنند



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب: خدمت به مردم پرارزش ترين عبادات است

وزارت خارجه درواكنش به بيانيه وزراي خارجه اتحاديه اروپا: دخالتهاي متكبرانه اتحاديه اروپا قابل تحمل نيست

رييس جمهورامروز دراجلاس سران كشورهاي اسلامي سخنراني مي كند



جوان:

سخنگوي وزارت امور خارجه: بيانيه اتحاديه اروپا مداخله جويانه و غيرقابل پذيرش است

دوعضو كميسيون برنامه و بودجه: جلوگيري از افزايش حقوق كاركنان دولت خلاف قانون است

پزشكيان: قاچاق دارو ربطي به وزارت بهداشت ندارد



جهان اقتصاد:

از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست شد؛ رفع موانع قانوني براي ورود بخش خصوصي به راديو وتلويزيون

براي شركت در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي: خاتمي وارد كوالالامپور شد

كروبي: ايران مخالف صريح تكثير سلاحهاي هسته اي است



حمايت:

رييس قوه قضاييه با اشاره به كمبود بودجه دستگاه قضايي: وضع مالي قضات ما حتي از كشورهاي عقب افتاده پايين تراست

عضو كميسيون برنامه و بودجه: عدم افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده خلاف قانون است

آيت الله العظمي مكارم شيرازي: هر چيزي كه عقل ، قطعي به آن حكم كند شرع هم به آن حكم خواهد كرد



حيات نو:

مجلس نحوه رسيدگي به اتهام نويسندگان و روزنامه نگاران راتصويب كرد: علني و با حضورهيات منصفه

گفتگوي شيرين عبادي با خبرنگاران : گزارش هاي حقوق بشر درمورد ايران بي طرفانه نيست

رهبرانقلاب: نخبگان هر جامعه تضمين كننده ارزش ها هستند

آصفي: ايران علاقمند به حفظ روابط با اتحاديه اروپاست



خراسان:

كنفرانس اسلامي؛ امروز فلسطين، فرداي عراق

درآستانه سفر به ايران؛ البرادعي: مهلت ايران تمديد نخواهد شد

آصفي: دخالت اتحاديه اروپا پذيرفتني نيست

مظاهري: هزينه و درآمد دولت بايد متعادل شود



دنياي اقتصاد:

توليد كنندگان خصوصي خودرو وارد ميدان رقابت مي شوند: شناسنامه 14 خودرو ساز جديد براي توليد900 هزاراتومبيل

گزارش دنياي اقتصاد از نشست مهم فعالان بخش خصوصي با امين زاده

وزير نفت سخنان خود را اصلاح كرد



رسالت:

رهبرمعظم انقلاب اسلامي در جمع نخبگان و مسئولان استان زنجان: مسئولان حق ندارند به مردم منت بگذارند

مديركل بهداشت ودرمان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور: وزارت بهداشت ملكف به ساماندهي اورژانس كشورشد

هاشمي رفسنجاني درجمع روحانيون استان مازندران: هدف استكبار كنار زدن دين از دنياي مردم است



سياست روز:

مقام معظم رهبري درجمع نخبگان و مديران استان زنجان تاكيد كردند؛ ضرورت هوشياري مسئولان درمقابل جوسازي رسانه هاي تحت كنترل صهيونيسم

آصفي درواكنش به بيانيه اتحاديه اروپايي: برخوردهاي مداخله جويانه اروپا قابل پذيرش نيست

حكيم: مواضع جمهوري اسلامي ايران درحمايت از مردم عراق بي نظير است

500 ميليارد ريال به اجراي طرحهاي مصوب در سفررهبر انقلاب به زنجان اختصاص يافت



شرق:

نشست همزمان مشاركت وموتلفه براي انتخابات مجلس هفتم

خبرنگاران" شرق" گزارش مي دهند؛ عبادي: به عقايد خاتمي احترام مي گذارم

لحن بريتانيا درباره ايران تندتر شد



صداي عدالت:

هاشمي شاهرودي: وضع مالي قضات ما ازكشورهاي عقب مانده كمتراست

ريس سازمان زندانها خبر داد: 11 هزار زنداني درآستان آزادي

مجلس دو باره تصويب كرد: الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان



قدس:

مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان و قشرهاي مختلف مردم زنجان: مسئولان زمينه درخشش استعدادها، قابليتها و ارزشهاي نخبگان را فراهم كنند

وزير خارجه روسيه:غني سازي اورانيوم حق ايران است

رييس كل گمرك اعلام كرد: رشد 23 درصدي صادرات غيرنفتي، كاهش 19درصدي صادرات چمداني



كارو كارگر:

دبير كل خانه كارگر: خصوصي سازي، نسخه درمان اقتصاد كشور نيست

شيرين عبادي: هرگز وارد عرصه قدرت و سياست نمي شوم

در شوراي عالي اوكراين؛ كروبي: ايران با قدرت توسعه دانش هسته اي خود را ادامه مي دهد



مردم سالاري:

مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني ديروز تصويب كرد: به اتهام نويسندگان وروزنامه نگاران علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود

پاسخ ايران به بيانيه وزراي خارجه اتحاديه اروپا: گفتگو بدون پيش شرط

مرتضي مبلغ: نظارت استصوابي را در چارچوب قانون مي پذيريم

شيرين عبادي پس از ورود به ايران در نشست مطبوعاتي: پيشبرد حقوق بشراز طريق ابزارهاي جنگي امكان پذير نيست



همبستگي:

ديدارنخبگان و نمايندگان قشرهاي مختلف مردم زنجان با رهبرانقلاب

البرادعي در تهران؛ وزير امورخارجه انگليس: با ايران محترمانه رفتاركرده ايم

با اصلاح قانون چك11 هزار زنداني درانتظارآزادي يا تخفيف مجازات



همشهري:

همزمان با سفرالبرادعي فاش شد: فشارآمريكا برآژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسي ازمراكز نظامي ايران

مقام معظم رهبري: مسئولان مياني كشوراز اختلاف و دو دستگي بپرهيزند

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: رابطه مردم با روحانيت بايد به گونه اي باشد كه اعتماد خلق كند



ياس نو:

كنگره پنجم جبهه مشاركت امروز برگزار مي شود

جلال طالباني درگفتگوي اختصاصي با ياس نو: گسترش روابط تهران - بغداد حق مردم و وظيفه دولتمردان است

اصرار مجلس بر الحاق به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

تجليل نايب رييس مجلس ازكسب جايزه صلح نوبل: اين جايزه مهم و پرافتخاراست