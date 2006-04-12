كشورهاي عربي خواستار اعمال فشار شوراي امنيت بر رژيم اسرائيل شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري رويترز، نماينده بحرين درسازمان ملل متحد به نمايندگي از كشورهاي عربي عضو اين سازمان پيش نويس بيانيه اي را به شوراي امنيت ارائه داد كه در آن از اين شورا خواسته شده بود تا تل آويو را براي موقف كردن حملات بي امان خود عليه مردم بي دفاع فلسطين تحت فشار قرار دهد.

برخي از اعضاي شوراي امنيت اعلام كردند اين پيش نويس ضد اسرائيلي است و نياز به بازبيني دارد.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد.

دراين راستا نماينده انگليس در سازمان ملل متحد اعلام كرد گمان نمي كنم اين موضوع مطرح شده تا اين لحظه مورد توافق قرار گرفته باشد.

جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد گفت: براي به دست آوردن تاييد آمريكا بايد شوراي امنيت بيانيه اي صادر كند كه به تحرك مثبت براي حل درگيري كمك كند.

درعين حال رياض منصور ناظر فلسطيني در سازمان ملل متحد اعلام كرد: فلسطيني ها از شوراي امنيت مي خواهند تا اين شورا از اسرائيل بخواهد كه تجاوزگري هاي خود را عليه ملت فلسطين متوقف كند.

اين درحالي است كه اخيرا نيز دولت فلسطين به رهبري حماس از جامعه بين المللي خواست به رژيم صهيونيستي براي توقف جناياتش عليه ملت فلسطين فشار وارد كند.