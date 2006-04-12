  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

ثمره شيرين پايداري ملي(13) / نوروز زاده در گفتگو با "مهر"

خودكفايي دانشمندان هسته اي مايه مباهات هر ايراني است

خودكفايي دانشمندان هسته اي مايه مباهات هر ايراني است

عضو كميسيون صنايع و معادن گفت : دانشمندان هسته اي با تلاش بي وقفه خود ايران را در زمره هشت كشور هسته اي جهان قرار دادند كه اميدواريم اين حركت عظيم در سرلوحه ساير دانشمندان ايراني قرار گيرد.

 بامحمدرضا نوروز زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر مشهد با بيان اين مطلب افزود : براي هر ايراني باعث خود كفايي و مايه افتخار است كه در عين حالي كه تحت فشار و تحريم ها قرار داريم به چنين موفقيتي دست پيدا كنيم و اين گامي مهم در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي است. 

وي در خصوص واكنش احتمالي غرب در مقابل دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي گفت : غرب بدنبال اين است كه ايران تعليق را بپذيرد و به بيانيه غير الزام آور شوراي امنيت تن در دهد.

عضو كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت : موفقيت هاي ايران هيچ تاثيري در سفر البرادعي نخواهد گذاشت و آنها تنها بدنبال اين هستند كه فعاليت ها را متوقف كنيم .

وي خاطر نشان كرد : البته اين موفقيت نبايد موجب شود فعاليت هاي دانشمندان ساير رشته ها را تحت تاثير قرار دهد. همچنين اقدامات ايران بايد به  گونه اي باشد كه تنش آفرين نباشد .

 

کد مطلب 310995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه