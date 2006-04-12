خودكفايي دانشمندان هسته اي مايه مباهات هر ايراني است

بامحمدرضا نوروز زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر مشهد با بيان اين مطلب افزود : براي هر ايراني باعث خود كفايي و مايه افتخار است كه در عين حالي كه تحت فشار و تحريم ها قرار داريم به چنين موفقيتي دست پيدا كنيم و اين گامي مهم در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي است.

وي در خصوص واكنش احتمالي غرب در مقابل دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي گفت : غرب بدنبال اين است كه ايران تعليق را بپذيرد و به بيانيه غير الزام آور شوراي امنيت تن در دهد.

عضو كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت : موفقيت هاي ايران هيچ تاثيري در سفر البرادعي نخواهد گذاشت و آنها تنها بدنبال اين هستند كه فعاليت ها را متوقف كنيم .