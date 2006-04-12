خودكفايي دانشمندان هسته اي مايه مباهات هر ايراني است

بامحمدرضا نوروز زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر مشهد با بيان اين مطلب افزود : براي هر ايراني باعث خود كفايي و مايه افتخار است كه در عين حالي كه تحت فشار و تحريم ها قرار داريم به چنين موفقيتي دست پيدا كنيم و اين گامي مهم در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي است.
وي در خصوص واكنش احتمالي غرب در مقابل دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي گفت : غرب بدنبال اين است كه ايران تعليق را بپذيرد و به بيانيه غير الزام آور شوراي امنيت تن در دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن اظهار داشت : موفقيت هاي ايران هيچ تاثيري در سفر البرادعي نخواهد گذاشت و آنها تنها بدنبال اين هستند كه فعاليت ها را متوقف كنيم .
وي خاطر نشان كرد : البته اين موفقيت نبايد موجب شود فعاليت هاي دانشمندان ساير رشته ها را تحت تاثير قرار دهد. همچنين اقدامات ايران بايد به گونه اي باشد كه تنش آفرين نباشد .
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