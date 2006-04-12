  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

عضو كميسيون اجتماعي مجلس خبر داد:

بررسي نرخ صدور دفترچه بيمه روستايي در مجلس

بررسي نرخ صدور دفترچه بيمه روستايي در مجلس

مبلغ تعيين شده براي صدور دفترچه هاي بيمه خدمات درمان روستاييان باعث شده تعدادي از هموطنان روستايي نتوانند دفترچه هاي خود را تحويل بگيرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران افزود: يكي از شعارهاي دولت احمدي نژاد ، حمايت ازمحرومان است و از اين رو ، طرح هايي مثل بيمه روستاييان در همين قالب بايد قابل تقدير ارزيابي كرد و به آنها پرداخت.

مرادعلي منصوري گفت: بر اين مبنا ، نبايد چنين طرح هايي در مرحله عمل به گونه اي پياده شود كه شعار دولت براي حمايت از حقوق محرومان آسيب ببيند.

وي افزود: سازمان بيمه خدمات درماني به ازاي صدور هر دفترچه ، از هر روستايي مبلغي بين 700 تا 2700 تومان مطالبه مي كند كه پرداخت اين وجه براي بسياري از روستاييان كه عمدتا خانواده هاي پرجمعيتي دارند ، مشكل و حتي گاهي غير مقدور است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: برخي ندانم كاري ها از جمله تعيين قيمت هاي غير متعارف و بي سابقه براي صدور دفترچه و بي اعتباري دفترچه هاي صادره در بسياري از مراكز درماني و نزد پزشكان متخصص ، باعث مي شود چنين طرحهايي در نهايت به ضد تبليغ تبديل شود.

منصوري افزود: با توجه به مشكلات و مسائل پيش آمده در خصوص بيمه روستاييان ، كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي موضوع تعيين قيمت صدور دفترچه هاي بيمه روستاييان را بررسي مي كند.

کد مطلب 311004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه