بررسي نرخ صدور دفترچه بيمه روستايي در مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران افزود: يكي از شعارهاي دولت احمدي نژاد ، حمايت ازمحرومان است و از اين رو ، طرح هايي مثل بيمه روستاييان در همين قالب بايد قابل تقدير ارزيابي كرد و به آنها پرداخت.

مرادعلي منصوري گفت: بر اين مبنا ، نبايد چنين طرح هايي در مرحله عمل به گونه اي پياده شود كه شعار دولت براي حمايت از حقوق محرومان آسيب ببيند.

وي افزود: سازمان بيمه خدمات درماني به ازاي صدور هر دفترچه ، از هر روستايي مبلغي بين 700 تا 2700 تومان مطالبه مي كند كه پرداخت اين وجه براي بسياري از روستاييان كه عمدتا خانواده هاي پرجمعيتي دارند ، مشكل و حتي گاهي غير مقدور است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: برخي ندانم كاري ها از جمله تعيين قيمت هاي غير متعارف و بي سابقه براي صدور دفترچه و بي اعتباري دفترچه هاي صادره در بسياري از مراكز درماني و نزد پزشكان متخصص ، باعث مي شود چنين طرحهايي در نهايت به ضد تبليغ تبديل شود.

منصوري افزود: با توجه به مشكلات و مسائل پيش آمده در خصوص بيمه روستاييان ، كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي موضوع تعيين قيمت صدور دفترچه هاي بيمه روستاييان را بررسي مي كند.