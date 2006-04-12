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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

وزير صنايع و معادن :

كاهش نرخ سود بانكي موجب پويايي بخش صنعت مي شود / تثبيت نرخ ارز دولت را با كمبود نقدينگي مواجه خواهد كرد

كاهش نرخ سود بانكي موجب پويايي بخش صنعت مي شود / تثبيت نرخ ارز دولت را با كمبود نقدينگي مواجه خواهد كرد

وزير صنايع و معادن تثبيت نرخ ارز ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي و خصوصي و كنترل رشد نقدينگي را از جمله مهمترين اقدامات دولت و مسئولين در جهت تحقق آرزوي صنعتگران براي عرضه محصولات قابل رقابت در بازارهاي جهاني عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد ، عليرضا طهماسبي در مراسم افتتاح طرح توسعه شركت توس چيني مشهد اظهار داشت :تثبيت نرخ ارز دولت را با كمبود نقدينگي مواجه خواهد كرد كه عمل به آن ، مصمم بودن دولت در حمايت از توليد كنندگان واقعي را نشان مي دهد.

وي همچنين گفت: ميزان تمايل و تلاش كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي در خراسان رضوي نسبت به ساير استان‌هاي كشور مثال زدني است.

طهماسبي تصريح كرد: جهت گيري كلي دولت و وزارت و صنايع محول كردن امور از بخش دولتي به بخش خصوصي است. البته با توجه به مشكلات فعلي بخش توليد، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در ديگر نقاط كشور توانايي ارائه كار و فائق آمدن بر مشكلات را نداشته اند .

وي افزود : خوشبختانه در خراسان رضوي صنعتگران توانسته اند كه بر تمام مشكلات فائق آيند و نكته مثبت آنان اين است كه تمايل فراوان به توسعه واحدهاي صنعتي خود دارند .

وزير صنايع و معادن تصريح كرد : سياست دولت نهم در جهت حمايت از توليدكنندگان است. از اين رو،  مي توانيم مرحله به مرحله تصميمات خوبي را در راستاي توسعه اين بخش اتخاذ نماييم .

 

کد مطلب 311039

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