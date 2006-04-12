كاهش نرخ سود بانكي موجب پويايي بخش صنعت مي شود / تثبيت نرخ ارز دولت را با كمبود نقدينگي مواجه خواهد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد ، عليرضا طهماسبي در مراسم افتتاح طرح توسعه شركت توس چيني مشهد اظهار داشت :تثبيت نرخ ارز دولت را با كمبود نقدينگي مواجه خواهد كرد كه عمل به آن ، مصمم بودن دولت در حمايت از توليد كنندگان واقعي را نشان مي دهد.

وي همچنين گفت: ميزان تمايل و تلاش كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي در خراسان رضوي نسبت به ساير استان‌هاي كشور مثال زدني است.

طهماسبي تصريح كرد: جهت گيري كلي دولت و وزارت و صنايع محول كردن امور از بخش دولتي به بخش خصوصي است. البته با توجه به مشكلات فعلي بخش توليد، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در ديگر نقاط كشور توانايي ارائه كار و فائق آمدن بر مشكلات را نداشته اند .

وي افزود : خوشبختانه در خراسان رضوي صنعتگران توانسته اند كه بر تمام مشكلات فائق آيند و نكته مثبت آنان اين است كه تمايل فراوان به توسعه واحدهاي صنعتي خود دارند .