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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

گزارش خبرنگار اعزامي مهر(34) / نماينده خواف و رشتخوار:

80 درصد راه هاي مواصلاتي خواف خاكي است / پس از 16 سال تكميل بيمارستان خواف ناتمام مانده است

80 درصد راه هاي مواصلاتي خواف خاكي است / پس از 16 سال تكميل بيمارستان خواف ناتمام مانده است

نماينده خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي گفت : احداث بيمارستان 96 تختخوابي خواف از سال 69 آغاز شده است اما هنوز به اتمام نرسيده است كه اميدواريم رئيس جمهور دستور تسريع در اين پروژه را صادر كند .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ،محمدرضا سجاديان پيش از سخنراني رئيس جمهور در جمع مردم خواف با بيان اين مطلب افزود :  عمران روستاها و راه هاي مواصلاتي مرزداران خواف مورد غفلت واقع شده است زيرا كه 80 درصد راه هاي روستايي اين شهرستان خاكي است .

وي با اشاره به فقر شديد در اين شهرستان گفت : خشكسالي 8 سال اخير نقش مهمي در تشديد فقر مردم اين منطقه داشته است كه از هيئت دولت تقاضا داريم با دستور تمديد وام كشاورزي به مدت سه سال و بخشودگي جرائم ديركرد موافقت كند .

محمدرضا سجاديان در خصوص مهمترين نيازمنديهاي منطقه اظهار داشت : احداث شهرك صنعتي خواف، تامين آب شرب در اولويت قرار دادن همه مردم خواف ازسهام عدالت رفع تبعيض در استخدام جوانان و ايجاد ضابطه در اين مورد، اتمام جاده خواف تايباد و تامين اعتبار به آثار باستاني و اماكن ورزشي تسريع در اجراي اين پروژه سنگ آهن خواف كه در خاورميانه بي نظير است مهمترين مطالبات مردم از رئيس جمهور عدالت خواه است .

وي خاطر نشان كرد : مردم شيعه و سني خواف با وحدت خود همواره دين خود را نسبت به انقلاب ادا كردند اما فقر شديد اقتصادي حاكم بر آنان تاكنون رفع نشده است .

کد مطلب 311052

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