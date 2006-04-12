80 درصد راه هاي مواصلاتي خواف خاكي است / پس از 16 سال تكميل بيمارستان خواف ناتمام مانده است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ،محمدرضا سجاديان پيش از سخنراني رئيس جمهور در جمع مردم خواف با بيان اين مطلب افزود : عمران روستاها و راه هاي مواصلاتي مرزداران خواف مورد غفلت واقع شده است زيرا كه 80 درصد راه هاي روستايي اين شهرستان خاكي است .

وي با اشاره به فقر شديد در اين شهرستان گفت : خشكسالي 8 سال اخير نقش مهمي در تشديد فقر مردم اين منطقه داشته است كه از هيئت دولت تقاضا داريم با دستور تمديد وام كشاورزي به مدت سه سال و بخشودگي جرائم ديركرد موافقت كند .

محمدرضا سجاديان در خصوص مهمترين نيازمنديهاي منطقه اظهار داشت : احداث شهرك صنعتي خواف، تامين آب شرب در اولويت قرار دادن همه مردم خواف ازسهام عدالت رفع تبعيض در استخدام جوانان و ايجاد ضابطه در اين مورد، اتمام جاده خواف تايباد و تامين اعتبار به آثار باستاني و اماكن ورزشي تسريع در اجراي اين پروژه سنگ آهن خواف كه در خاورميانه بي نظير است مهمترين مطالبات مردم از رئيس جمهور عدالت خواه است .