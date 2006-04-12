اعتراض برلوسكوني به پيروزي ائتلاف چپ / پرودي: ما براي پيشرفت كشور حتي با مخالفان نيز كار مي كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "ليبراسيون"، برلوسكوني كه شكايتي براي رسيدگي به حدود 80 هزار راي به دادگستري ارائه كرده است، در انتظار نتايج آن به سر مي برد.

برلوسكوني به شكست خود مي انديشد

نخست وزير ايتاليا كه سعي دارد همچنان در پست خود باقي بماند، در پيشنهادي خواستار تشكيل يك ائتلاف بزرگ شد كه اين پيشنهاد بلافاصله از سوي پرودي رد شد.

اين درحاليست كه پرودي در سخناني بر پيروزي قطعي خود تاكيد كرد.

وي در يك سخنراني اظهار داشت: ما مي خواهيم بلافاصله كار خود را آغاز كنيم حتي با كساني كه به ما راي ندادند.

ائتلاف چپ ميانه ايتاليا با كسب 158 كرسي از 315 كرسي چهار ششم كرسي هاي مجلس سنا را به دست آورد.

رومانو پرودي در ساعت سه نيمه شب دوشنبه به وقت محلي در برابر دفتر كار خود در رم اعلام كرد: "ما پيروز شديم".

وي افزود: ما 340 نماينده خواهيم داشت و براي مدت پنج سال حكومت خواهيم كرد.

پرودي خاطرنشان كرد: ما ورق را برگردانديم و بايد براي اتحاد كشور و به اجرا درآوردن برنامه هايمان تلاش كنيم.

پرودي پيروزي خود را جشن مي گيرد

"گيوسپ پيسانو" وزير كشور ايتاليا در زمينه ميزان افراد شركت كننده در اين انتخابات اظهار داشت: 6/83 درصد از 47 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن در اين انتخابات حضور يافتند.

اين درحاليست كه رئيس جمهوري ايتاليا ازسوي پارلمان ايتاليا انتخاب مي شود و از يك مقام تشريفاتي برخوردار است.