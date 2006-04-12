درخواست لغو ادغام سازمان بازرسي و حمايت در سازمان مديريت

جواد اكبريان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: درحال حاضر درخواست لغو ادغام سازمان حمايت و بازرسي كه از سوي وزير بازرگاني مطرح شده بود، توسط معاون اول رئيس جمهوري براي كار كارشناسي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه شده است.

وي با اشاره به اينكه نظرسازمان مديريت از مجموع نظرات وزارتخانه هاي مختلف تشكيل خواهد شد ، در شوراي عالي اداري مطرح مي شود .

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: به علت اينكه ادغام دو سازمان بازرسي و حمايت براساس مصوبه شوراي عالي اداري است بنابراين تصميم نهايي نيز در اين شورا گرفته خواهد شد.

وي با اشاره به نتيجه نهايي لغو ادغام دو سازمان بازرسي و نظارت، خاطر نشان كرد: تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي نتيجه كار كارشناسي را اعلام نكرده است.

اكبريان گفت: ادغام يا لغو دو سازمان مربوطه مهم نيست بلكه در اين ميان روش ها و فرآيند هايي كه به‌كارگرفته مي شود بايد جنبه علمي داشته باشد تا با كمترين هرينه ها بيشترين بازده ايجاد شود.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون روي فرآيند كنترل و بازرسي اقدامات لازم صورت مي گيرد، افزود: درحال حاضر با اين ادغام نه تنها كار بازرسي كاهش نيافته بلكه افزايش نيزپيدا كرده است.

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي پيش بيني شده در شب عيد امسال، ميزان بازرسي هاي انجام شده براي كنترل بازار 30 درصد و رسيدگي به شكايات 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

وي افزود: ادغام اخير سازمان بازرسي و حمايت مربوط به ستاد بوده و براي استان‌ها تفاوتي نداشته است.

اكبريان خاطرنشان كرد: بايد فرآيندي طراحي شود كه بر اساس آن روزانه 10 هزارمورد بازرسي هم به لحاظ نرم افزاري و هم سيستمي موثرتر و دقيق تر صورت گيرد و ادغام يا جدايي دو سازمان تاثير زيادي در اين ميان نخواهد اشت.