همكاري ايران و تركيه حافظ صلح و ثبات منطقه خواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حداد عادل در اين ديدار روابط دو كشور را برادرانه و بر اساس حسن همجواري و احترام متقابل دانست و افزود: همكاري ميان ايران وتركيه به عنوان دو كشور بزرگ در منطقه حافظ صلح و ثبات و پيشرفت دو كشور و منطقه خواهد بود.

وي با اشاره به تحولات منطقه بويژه عراق و فلسطين گسترش رايزني ها وارتباطات ميان دو كشور را عامل مهمي براي ايجاد ثبات و امنيت در عراق خواند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش به همكاريهاي دو كشور در مبارزه باتروريسم و امنيت مرزها اشاره كرد وگفت: به همكاريهاي ميان دو كشور بايد فراتر از روابط دو جانبه نگريست.

رئيس مجلس همچنين بر افزايش همكاريهاي پارلماني و مبادلات اقتصادي دو كشور تاكيد واز ميزباني مجلس تركيه براي برگزاري چهارمين كنفرانس روساي پارلمان هاي كشورهاي مسلمان تقدير به عمل آورد.

بولنت آرينچ رئيس مجلس تركيه نيز در اين ديدار با بيان روابط تاريخي و دوستانه ميان دو ملت گفت: آنكارا اهتمام خاصي براي توسعه روابط دوستانه با ايران در همه زمينه ها قائل است.

وي در پايان با بيان لزوم تقويت همكاري هاي چند جانبه دو كشور گفت: ايران و تركيه بايد در مسائل عراق و ساير موضوعات منطقه اي رايزني و تصميمات مشترك بگيرند.