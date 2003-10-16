براي نظام نامه دانشگاه ها،نسخه واحدي نمي پيچيم

به گزارش خبر نگار دانشگاهي" مهر" ، د كتر جعفر كيواني مدير كل دفتر امور آموزشي و تحصيلا ت تكميلي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري د يروز در د ومين گردهمايي مسوولان د فاتر استعداد هاي درخشان دانشگاه هاي كشور در دانشگاه صنعتي شريف گفت :" براي ايجاد فرهنگ سازي در راستاي شناخت استعداد هاي درخشان در دانشگاه هاي كشور بايد از راه هكار هاي تامين تحصيلات و ايجاد انگيزش، غني سازي و تسريع تحصيلي به صورت توام ، مسئله تماس نزديك استادان مطلع و مجرب با دانشجويان مستعد به منظور مشاوره و راهنمايي آنان در مسائل زندگي خصوصي تا اجتماعي و فرهنگي و...، اصلاح روش هاي سنجش در مورد شناختن دانشجويان مستعد از طريق روش هاي قدرت خلاق ، فراهم ساختن راه كار هاي خود آموزيي و خود كاري و... استفاده كرد.

مدير كل دفتر امور آموزشي و تحصيلا ت تكميلي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در ادامه تصريح كرد : وزارت علوم نياز به باز آموزي و بازنگري دارد كه اولين قدم آن را بايد دفاتر استعداد هاي درخشان بر دارند . زيرا در آيين نامه دفاتر استعداد هاي درخشان امكانات بسياري وجود دارد ، كه آنان مي توانند در اين زمينه اقدام كنند .

وي در ادامه تاكيد كرد : تمامي مراحل كار در آيين نامه استعداد هاي درخشان آمده است كه متاسفانه از آن استفاده كافي نمي شود. به دليل اينكه ما احساس مي كنيم كه در گزارش هايي كه از سوي دانشگاه ها به وزارت علوم ارسال مي شود، ظرفيت هاي بيشتري در آيين نامه ها و همچنين در خود وزارتخانه وجود دارد كه از آنان استفاده نشده است و ما منتظر پيشنهاد دانشگا ه ها در اين زمينه هستيم .

دكتر كيواني با اعلام اينكه گزينش دانشجويان كارشناسي ارشد در وزارت علوم تحت بررسي است در زمينه برنامه هاي آينده وزارت علوم گفت : ما از اين به بعد تصميم داريم كه براي دانشگاه ها نسخه هاي واحدي را نپيچيم و طبق نظام نامه هاي نوشته شده آنان و ارسال پيشنهاداتشان به شوراي عدالت وزارت علوم كار كنيم . در اين راستا اگر برخي از دانشگاه ها نيز بخواهند كه طبق روال گذشته وزارت علوم به برنامه هاي خود ادامه دهند، براي آنان نيز موانعي وجود نخواهد داشت .

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