فصلنامه سهروردي را به صورت كتاب منتشر خواهيم كرد

حسن سيد عرب پژوهشگر فلسفه اسلامي ، به ويژه انديشه هاي حكيم سهروردي ، به خبرنگار فرهنگي « مهر» گفت : از چاپ اين نشريه كه قرار بود به شكل فصلنامه منتشر شود منصرف شده و آن را به صورت كتاب منتشر خواهم كرد .

وي افزود: اين كتاب دوبار در سال با نام ثابت سهروردي شناخت منتشر مي شود . شماره اول از اين مجموعه توسط ناشر آماده شده و پس از باز بيني نهايي منتشر خواهد شد .

وي ادامه داد : شماره هاي آغازين اين مجموعه داراي نظم موضوعي نيست ، اما، تلاش خواهد شد كه با همكاري محققان و پژوهشگران ، در شماره هاي بعدي ، در هر شماره به يك موضوع بپردازيم .

سيد عرب درباره روند تاليف كتاب فهرست تحليلي آثار سهروردي گفت : حرف« الف» تا« پ» آن به انجام رسيده و مشغول ادامه كار هستم .

گفتني است كه چندي پيش كتاب نامه سهروردي كه مجموعه اي از مقالات به زبان فارسي است و پيش از اين در مجلات بعضا قديمي چاپ شده بود با تلاش حسن سيد عرب و علي اصغر محمد خاني توسط انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است .