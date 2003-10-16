  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۱

سردبير فصلنامه سهروردي در گفت و گو با "مهر":

فصلنامه سهروردي را به صورت كتاب منتشر خواهيم كرد

فصلنامه سهروردي را به صورت كتاب منتشر خواهيم كرد

حسن سيد عرب ، سردبير فصلنامه سهروردي از تغيير وضعيت اين فصلنامه به شكل كتاب خبر داد .

حسن سيد عرب پژوهشگر فلسفه اسلامي ، به ويژه انديشه هاي حكيم سهروردي ، به خبرنگار فرهنگي « مهر» گفت : از چاپ اين  نشريه كه قرار بود به شكل فصلنامه منتشر شود منصرف شده و آن را به صورت كتاب منتشر خواهم كرد .

وي افزود: اين كتاب دوبار در سال با نام ثابت  سهروردي شناخت منتشر مي شود . شماره اول از اين مجموعه توسط ناشر آماده شده و پس از باز بيني نهايي منتشر خواهد شد .

وي ادامه داد :  شماره هاي آغازين اين مجموعه داراي نظم موضوعي نيست ، اما، تلاش خواهد شد كه با همكاري محققان و پژوهشگران ، در شماره هاي بعدي ، در هر شماره به يك موضوع بپردازيم .

سيد عرب درباره روند تاليف كتاب فهرست تحليلي آثار سهروردي گفت : حرف« الف» تا« پ» آن به انجام رسيده و مشغول ادامه كار هستم .

گفتني است كه چندي پيش كتاب  نامه سهروردي كه مجموعه اي از مقالات به زبان فارسي است و پيش از اين در مجلات بعضا قديمي چاپ شده بود با تلاش حسن سيد عرب و علي اصغر محمد خاني توسط انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است .

کد مطلب 31113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها