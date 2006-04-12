  1. هنر
۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

در كتابي از سوي نشر دريا ؛

سرگذشت زن در تاريخ بررسي شد

كتاب " تحليلي بر سرگذشت تاريخي زن " به قلم دكتر شهين ايرواني در نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران عرضه خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب ديدگاه اجتماعي جوامع به زن را از دوران بدوي و جاهليت تا زمان حاضر را مورد توجه قرار مي دهد . در فصل هاي مجزا وضعيت دسته هاي سه گانه زنان يعني بدوي ، متمدن و مسلمان و نيز پديده هاي تاريخي موثر بر سرنوشت زن مسلمان تحليل شده است .

جمع بندي آثار و نتايج سرنوشت تاريخي زن و عوامل موثر در آن ، مرحله جديد در حيات زن مسلمان ، دو چهره متفاوت از زن مسلمان و زن ايراني پس از پيروزي انقلاب اسلامي مباحث ديگري هستند كه در اين كتاب مورد كنكاش قرار گرفته اند . " تحليلي بر سرگذشت تاريخي زن " در 136 صفحه و بهاي 12 هزار ريال منتشر مي شود .

" طاير فرخ پي " در بررسي كمال انساني در نهج البلاغه به قلم مصطفي دلشاد تهراني ، كتاب ديگر نشر دريا در نمايشگاه است كه جايگاه حريت ، حكمت ، نزاهت ، عدل ، قناعت ، صبر و عبوديت را  در نردبان كمال انساني تبيين مي كند . اين كتاب در 320 صفحه و بهاي 25 هزار ريال به چاپ دوم رسيده است .

همچنين " رهزنان دين " در تبيين آسيب شناسي دين و دينداري در نهج البلاغه به قلم مصطفي دلشاد تهراني ، كتاب ديگري است كه از سوي نشر دريا در 352 صفحه با بهاي 25 هزار ريال در نمايشگاه عرضه خواهد شد . نويسنده در اين كتاب از لابلاي سخنان مولاي متقيان موارد اشاره به  استفاده هاي ابزاري از دين و انحراف هاي عالم نمايان بي عمل را استخراج كرده و مورد بررسي قرار داده است .

