نتايج اوليه انتخابات اتحاديه صنف كاغذ و مقوا اعلام شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، انتخابات هيات مديره جديد صنف كاغذ و مقوا روز دوشنبه 21 فروردين 1385در محل تعاوني قدس اين صنف ، برگزار شد .

آخونديان رئيس هيات مديره گذشته و جديد صنف كاغذ و مقوا در گفتگو با مهر در اين باره افزود : در انتخابات هيات مديره جديد اين صنف از مجمع 300 نفر عضو صنف كاغذ و مقوا بيش از 200 نفر از اعضاي صاحب راي در انتخابات شركت و آراي خود را به صندوق راي ريختند .

وي درباره زمان اعلام رسمي نتايج اين انتخابات گفت : هنوز وزارت بازرگاني نتايج اين انتخابات را تاييد نكرده است و در روزهاي اخير نظر خود را اعلام خواهند كرد .

آخونديان دردادامه افزود : اعضاي صنف كاغذ براي نخستين بار از پنج نفر به هفت نفر رسيده است و از ميان ده نفر از هكاران كه كانديداتوري خود را اعلام كرده بودند درآخر پنج نفر انتخاب شدند .

به گزارش مهر ، اعضاي هيات مديره جديد اين صنف به اين قرار است : آخونديان ( رئيس ) ، رضا باقري ( نايب رئيس ) محسن دولتي ( خزانه دار ) ، داوود رحيمي زاده ( منشي ) علي كنعاني پور ( منشي )