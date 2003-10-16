به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، "ماهاتير محمد" نخست وزير مالزي و رييس كنوني سازمان كنفرانس اسلامي در دهمين دوره نشست اين سازمان درمالزي از كشورهاي اسلامي خواست تا مفهوم مشتركي را از اسلام درك كنند تا بتوان از طريق آن به وحدت ويكپارچگي رسيد وبارديگر عزت و شكوه گذشته اسلام را به دست آورد.

وي درعين حال خطاب به سران كنفرانس اسلامي گفت : امت اسلامي هم اكنون با تنگناها و چالشهايي روبرو شده است نه به اين معنا كه حكومتهاي اسلامي در آستانه فروپاشي قرار گرفته اند بلكه با چالش هايي مواجه شده اند كه لازم است دولت ها آن را حل كنند.

نخست وزير مالزي تاكيد كرد متفرق شدن مسلمانان به سوي يك فرقه ، طايفه و مذهب علت اصلي ضعف واقعي آنها ست .

وي گفت : زماني كه اروپايي ها عقب مانده بودنداسلام به پيشرفته هاي زيادي دست يافته بود.

وي برضرورت تكيه برعلماي اسلام براي جلوگيري از انحطاط و نابودي امت اسلامي تاكيد كرد و گفت: دانشمندان اسلامي وظيفه دارند براي جلوگيري از نابودي امت اسلامي تمام تلاش خودرا به كارگيرند.

وي خواهان يك برنامه ريزي و تعيين استراتژي براي پيروزي اسلام شد وعنوان كرد: نبايد بيش ازيك ميليارد مسلمان تحت سيطره صهيونيست ها قرار گيرند .

نخست وزيرمالزي تاكيد كرد مسلمانان اگر وحدت كلمه داشته باشند مي توانند به اين پيروزي چشم گيردست يابند.

ماهاتير محمد در پايان، شركت"ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه و "گلوريا ارويو" رييس جمهور فيليپين را دراين كنفرانس خير مقدم گفت و خاطرنشان ساخت: مشاركت سران دراين كنفرانس فرصتي است براي شناساندن چهره واقعي اسلام .