اولين شماره از دوره جديد فصلنامه "كتاب نقد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» اولين شماره دور جديد فصلنامه كتاب نقد پس از استعفاي سردبير سابق ( حسن رحيم پور ازغدي) با موضوع تحجر، تجدد، روشن انديشي منتشر شد .

سردبير جديد در بخشي ازسرمقاله خود آورده است : تحجر خصلتي از خصال زشت و آفتي از آفات نيروي ادراك آدمي است كه دربرابر بيداري، روشنايي، و حيات ذهن قرار داشته و آدمي را به دشمني با تعقل و انديشه وا داشته ، و به تاريكي و ناداني فرو مي برد . متحجر به مخالفت با روشنفكر درست انديش پرداخته و بر هر باوري غير از باور خود ، مهر بطلان و كژي مي زند ، پس بستن ذهن بر انديشه هاي مخالف و معقول تحجر است ، خواه آن انديشه نو و بي سابقه بوده و يا سابقه اي طولاني در تاريخ فكر بشر داشته باشد . در اين شماره كوشيده ايم كالبد تحجر و تجدد را شكافته ، به تجزيه و تحليل ماهيتشان بپردازيم تا از بي مهري به عقل و گرفتار آمدن در ورطه تحجر و تجدد باز داشته ، به تفكر و درست انديشي ترغيب سازيم و صد البته آن چه استدلال مي شود نوانديشي و نوآوري بر محور عقل است .

مقالات اين شماره عبارتند از : (1) انقلاب اسلامي ، تحجر و سنت / علي ذو علم ؛ (2) روشنفكري و دكتر شريعتي / دكتر عبدالحسين خسروپناه؛ (3) تحجر و تجدد از منظر استاد شهيد مطهري / دكتر محمد جواد رودگر؛ (4) تحجر فلسفي / دكتر محمد تقي فعالي؛ (5) درنگي در مفهوم شناسي بنيادگرايي اسلامي/ دكتر غلامرضا بهروز لك؛ (6) موانع نقد و نوآوري در حوزه دين پژوهي/ علي اكبر رشاد؛ (7) ضابطه هاي نوانديشي ديني/ سيدعباس حسيني قائم مقامي؛ (8) روشن انديشي/ دكتر سيد يحيي يثربي؛ (9) مكتب تفكيك دستخوش تفكيكي ديگر/ سيد ابراهيم خسروشاهي؛ (10) ماجراي روشنفكري در جهان اسلام/ محمد قطب/ ترجمه و تلخيص : زاهد ويسي؛ (11) سنت، مذهب و مشروطه در بستر نوگرايي و واپس گرايي / امير رضا دهقاني نيا؛ و ( 12) موانع نقد و نوآوري ، راهكارهاي توليد انديشه / دكتر حداد عادل، دكتر منصوري لاريجاني، علي اكبر رشاد، و محسن قمي .

شماره جديد فصلنامه داراي مقالاتي انتقادي درباره كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به شرح زير است : (1) نقدي اجمالي از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/ ليلا سادات زعفرانچي؛ (2) احقاق حقوق زن ، كنوانسيون يا اسلام/ منيره طاهري؛ (3) زنان را به كدامين سو مي برند؟ / ( گزارش انتقادي از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ) / پوراندوخت فاضليان؛ (4) بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان / تلخيص : صديقه وفايي؛ و (5) زنان و حقوق برابر / فريبا علاسفند .