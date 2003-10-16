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۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۵۳

بيش از 30 نفر در درگيري هاي باكو زخمي شدند

در درگيري بين پليس و مخالفان دولت جمهوري آذربايجان در نزديكي دفاتر حزب مساوات كه از احزاب مخالف دولت آذربايجان است، بيش از 30 نفر مجروح شدند و 15 اتومبيل صدمه ديد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري روسيه (ايتارتاس) ، بنابراين گزارش تلاش پليس براي متفرق كردن طرفداران عيسي قنبررهبر حزب مساوات نافرجام ماند.
از سويي ناظران بين المللي كه نظارت برانتخابات رياست جمهوري آذربايجان را برعهده دارند اعلام كردند اين درگيري ازسوي افراد مسلح شروع و سازماندهي شد و صدها پليس و واحدهاي ضد شورش براي متفرق كردن آنان در نزديكي دفاتر حزب مساوات مستقر شدند.  

کد مطلب 31125

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