مجمع جهاني اهل بيت اظهارات اخير حسني مبارك را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين بيانيه آمده است: "بيشتر شيعيان در سراسر جهان عرب بيش از آن كه به كشورهاي محل زندگي شان وفادار باشند به ايران وفادار شد و اوضاع عراق از زماني كه شيعيان در اين ماجرا دخالت كردند به اين حالت درآمده است واگر صدام در حال حكومت بود اين رخدادها پيش نمي آمد." جملات فوق بخشي از اظهارات نابخرادانه و غير اصولي حسني مبارك، هم پيمان صميمي رژيم اشغالگر قدس و وفادار به شيطان بزرگ و مدافع صدام حسين تكريحي در كشتار ملت مظلوم عراق و ايران در طول هشت سال جنگ تحميلي مي باشد كه از طريق شبكه تلويزيوني العربيه به گوش جهانيان رسيد.

ولي همانگونه كه پيش بنيي مي شد بلافاصله خشم آزاديخواهان بويژه مسلمانان شيعه را برانگيخت و هر يك با صدور بيانيه و اتخاذ مواضعي ضمن تجديد ارادت خود به جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري مقتدر و مقاوم در برابر استكبار جهاني و اسرائيل غاصب و يار وهمراه اعراب و مسلمانان و تاكيد بر ميهن دوستي و عرق ملي خود اين سخنان را ناشي از ضربه مهلك انقلاب اسلامي ايران به پيكره منافع آمريكا و اسرائيل وهم پيمانان آنها دانسته و منظور از آن را جز ايجاد اختلافات طائفه اي و مذهبي براي رو در رو قرار دادن شيعه و سني در برابر هم نمي دانند.

مجمع جهاني اهل بيت نيز ضمن تائيد نفوذ معنوي شيعيان ايران در ميان شيعيان جهان و نفي هر گونه نفوذ دخالت جويانه درعراق و ديرگ كشورها اعلام مي دارد كه ايجاد ثبات و امنيت و وحدت ميان فرق و مذاهب تنها مقولاتي هستند كه شيعيان درايران بدان مي انديشند علاوه بر آنكه شيعيان عراق با حفظ منافع ملي خود با همه كشورهاي مسلمانان و همسايه از جمله ايران ارتباط برقرار مي كنند و شكي نيست سفارت اسرائيل در تهران در آغاز انقلاب اسلامي و سپردن آن به برادران فلسطيني بيان شده است و نفوذ مذهبي ايران صرفا بهانه اي است كه خود را در پس آن نهان كرده اند.

مجمع ضمن هشدار عواقب وخيم چنين اظهارات غير عاقلانه اي، از رئيس جمهور مصر مي خواهد بي درنگ از شيعيان جهان عذر خواهي نموده تا بيش از اين كينه ملتهاي مسلمانان رانسبت به خود تشديد ننمايد.