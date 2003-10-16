بهترين گزينه براي اداره كشور مردم سالاري در چارچوب موازين ديني است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر وي امروز در پنجمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين مطلب افزود: درنظر نگرفتن اين شرط مي تواند به استبداد درسايه و با نام دمكراسي تبديل شود.

وي تاكيد كرد: عدم توجه به هشدارهاي جبهه مشاركت، درانتخابات شوراها متجلي شد واين اتنخابات محصول تصوير عده اي اقليت از مردم سالاري بود.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين دستاوردهاي اصلاحات، تحول فضاي عمومي كشوربود كه توانسته باب نقد و انتقاد را اگر چه پرهزينه است باز كند.

دبيركل جبهه مشاركت تصريح كرد: امروز مردم مي توانند در شفاف ترين فضاي سياسي ممكن بدانند چه چيزي را مي خواهند و چه جايگاهي دارند.

خاتمي اضافه كرد: اصلاحات در پي آن است كه جنبش اجتماعي موجود را با آرمانهاي غير واقعي و سياست ديكته شده از خارج پيش نبرد.

وي با تاكيد بر اينكه هر ايراني حقوقي تساوي با ديگر ايرانيان دارد، خاطرنشان كرد: درنظام اسلامي براساس آموزه هاي ائمه و براساس افكارامام راحل (ره) و نقد و انتقاد آزاد است و بايد با منطق وعقل و به دور از خشونت به آن پاسخ داد اما آنچه اهميت دارد اخلاق و قانون است كه بايد از سوي همگان رعايت شود.

خاتمي وظيفه اصلي و مهم اصلاحات را الزام به رعايت قانون دانست وگفت: قانون بايد درجامعه اهميت و جايگاه خود را به دست آورد.

وي تاكيد كرد جبهه مشاركت ايران اسلامي پيشرفت روند امور جامعه را در تغيير قانون اساسي نمي داند و به اين مساله اعتقاد ندارد.

وي درادامه با انتقاد از سياست خارجي كشورگفت: روند شكل گيري سياست خارجي روندي ناهمسو با قانون اساسي است و تا ديرنشده بايد راه رفع و حل بسياري از معضلات در سياست خارجي را كه كشور گرفتار آن است به مجلس سپرده شود.

وي تصريح كرد: از همه فعالان سياسي و احزاب سياسي مي خواهيم با بازگو كردن انديشه هاي خود، مردم را براي رسيدن كم هزينه به اهداف اصلاحات رهنمون سازند.

خاتمي درادامه آمادگي جبهه مشاركت ايران اسلامي را براي همكاري با تمام احزاب كه به مردم سالاري معتقد هستند به جز كساني كه افكار براندازانه دارند، اعلام كرد.

وي با اشاره به اهداف راهبردي جبهه مشاركت اظهار داشت: براساس اين اهداف وظيفه حكومت تامين رفاه مردم است ومردم سالاري ديني بهترين نحوه حكومت داري است.

وي با تاكيد بر گسترش وتوسعه تكنولوژي گفت: بايد زمينه اي فراهم كرد تا فرارمغزها وانديشه ها بيش ازاين گسترش نبايد.

خاتمي افزود: ما از قانون گرايي دوري نكرده و مسائل مافوق قانون را نيز نمي پذيريم و مهمترين وسيله و ابزار خود را براي رسيدن به اين اهداف ، همراهي افكارعمومي مي دانيم و براي گشودن راههاي جديد در اين عرصه تلاش مي كنيم.