ترجمه كتاب " خون شناسي انعقاد و طب انتقال خون " منتشر شد

به گزارش خبر نگار علمي خبرگزاري « مهر » ، ترجمه بخش خون شناسي ويرايش بيستم ( 2001 ) كتاب " تشخيص باليني و تدبير درماني به كمك روش هاي آزمايشگاهي " معروف به كتاب " هنري " توسط د كتر" كيومرث احمدي " متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران در دسترس علاقمندان قرار گرفت .

ترجمه اين كتاب زير نظردكتر " محمد رخشان " استاد آسيب شناسي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است . وي در مقدمه خود هدف نويسنده اين كتاب را تشخيص هرچه بهتر و سريعتر بيماري و پيش گيري از اشتباهاتي است كه ممكن است در انجام آزمايش يا تفسير نتايج رخ دهد . بنابراين استفاده كنندگان اصلي اين كتاب ، كلينيكال پاتولوژيست ها ، كليسين ها ، دانشجويان پزشكي و دستياران دوره تخصصي آسيب شناسي هستند ، كه در كوران طب قرار دارند .

آزمايش هاي اساسي خون ، خون سازي ، اختلالات گويچه هاي قرمز ، اختلالات گويچه هاي سفيد ، پلاكت هاي خون ، انعقاد و افزايش انعقاد ، ايمونوهماتولوژي، طب انتقالخون ، همافرز ، و بانك بافتي و سلول هاي جديد عناوين سر فصل هاي اين كتاب مي باشد .

چاپ اول اين كتاب در بهار82 توسط موسسه فرهنگي ، انتشاراتي تيمور زاده - نشر طبيب با شمارگان 3300 نسخه و با قيمت98000 ريال در اختيار علاقمندان قرار گرفته است .