ضرورت تخصيص بودجه انحصاري به كميته هاي تحقيقات دانشجويي

به گزارش خبرگزاري مهر، حمايت از دانشجويان محقق يكي از اصولي است كه موجب تأسيس دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است.

حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، اعزام به كنگره ها و همايش هاي داخلي و بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي و تأمين حداقل فضاي ممكن با امكانات كافي براي فعاليت آنها از جمله كارهاي است كه دانشگاه ها در قبال اين كميته ها بر عهده گرفته اند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاري مهر، در اين راستا گزارشي از روند تسهيلات اعطايي به كميته هاي تحقيقات دانشجويي تهيه كرده است.

ارائه تسهيلات ويژه به طرح هاي پژوهشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

مسئول دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت در خصوص اين نوع تسهيلات گفت: ستاد وزارتخانه كمك هاي مالي را بنا بر فعاليت هاي هر يك از كميته هاي تحقيقاتي دانشجويي به آنها اعطا مي كند اما بيشتر اين وظيفه بر عهده دانشگاه هاي علوم پزشكي گذاشته شده است.

دكتر "محمدمهدي گلمكاني" افزود: تسهيلات اعطايي به كميته ها در زمينه هاي مختلفي از جمله انجام طرح ها، نشريات، برگزاري همايش هاي دانشجويي، شركت در كنفرانس ها و هماهنگي براي ارائه مقالات است كه البته تشخيص نحوه تخصيص اين اعتبارات كه براي هر طرحي معادل 2 تا 3 ميليون ريال است بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه است.

وي تأكيد كرد: دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت بر نحوه ارائه اين تسهيلات نظارت مي كند و آئين نامه هايي از جمله آئين نامه برگزاري همايش هاي سراسري علمي، آئين نامه شركت در همايش هاي علمي خارج از كشور، آئين نامه اجرايي نحوه استفاده از اعتبارات رديف متمركز 503490، دستورالعمل كنترل داخلي بودجه هاي پژوهشي و آئين نامه نشريات علمي كميته هاي تحقيقات دانشجويي را تدوين كرده و بر اساس اين مقررات عمل مي شود.

تسهيلات اعطايي به كميته ها در زمينه هاي مختلفي از جمله انجام طرح ها، نشريات، برگزاري همايش هاي دانشجويي، شركت در كنفرانس ها و هماهنگي براي ارائه مقالات است، اين اعتبارات براي هر طرحي معادل 2 تا 3 ميليون ريال است

مسئول دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت يادآور شد: بر اساس اين آئين نامه ها دانشجويان فعال كميته هاي پژوهشي دانشجويي (به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) در صورت احراز شرايط مربوطه و با رعايت مقرات مندرج دراين آئيين نامه مي توانند در همايش هاي علمي خارج از كشور شركت كنند.

وي اضافه كرد: مدت زمان شركت در اين همايش ها بايد حداكثر 10 روز باشد و متقاضي نيز بايد به زبان علمي همايش بنا به تشخيص دانشگاه آشنايي كافي داشته باشد. همچنين موضوع همايش هم بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت فعاليت و يا تخصص متقاضي مرتبط باشد.

دكتر "گلمكاني" در خصوص اعتبارات مصوب براي طرح هاي تحقيقاتي با اشاره به آئين نامه اجرايي نحوه استفاده از اعتبارات رديف متمركز 503490 و متوسط اعتبار براي هر پايان نامه تصريح كرد: اين اعتبارات با هدف گسترش روحيه تحقيق، تتبع و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي اعطا مي شود و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و تخصصي علوم پزشكي برابر 20 ميليون ريال، پايان نامه هاي دكتراي تخصصي Ph.D و فوق تخصصي علوم پزشكي برابر 80 ميليون ريال دريافت مي كنند كه اعتبار مصوب براي هر پايان نامه حداكثر تا 30 درصد از اين مقادير متوسط مي تواند كمتر يا بيشتر باشد و تخصيص 30 درصد بيشتر براي طرح ها به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه است.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين آئين نامه حداقل 40 درصد از اعتبارات مصوب هر پايان نامه بايد به عنوان كمك هزينه تحقيقاتي به دانشجو پرداخت شود و بقيه اعتبارات صرف هزينه هاي مطالعات ميداني، كمك به سفرهاي علمي استاد و دانشجو، خريد كتاب و مجلات علمي، انتشار مقالات و خريد مواد مصرفي پژوهشي شود.

مسئول دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت در زمينه نشريات دانشجويي كه از سوي كميته هاي تحقيقات دانشجويي منتشر مي شود با اشاره به آئين نامه موجود در اين زمينه اظهار داشت: نشرياتي كه به صورت ادواري و منظم با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه علمي توسط كميته هاي تحقيقات دانشجويي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع مي شود نشريات علمي دانشجويي محسوب مي شود و اين نشريات ملزم هستند تا حداقل يك شماره در مدت 16 ماه به چاپ برسانند.

تخصيص بودجه انحصاري براي كميته هاي تحقيقات دانشجويي ضروري است



در همين رابطه سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفت: معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت عنوان كرده كه بودجه مشخصي به كميته تحقيقات دانشجويي اعطا مي شود كه اين امر موجب مي شود ما به عنوان سرپرست كميته وظايف و اهداف خود را منطبق با آن بودجه تنظيم كنيم.

دكتر "مستانه جواهري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بودجه هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي در تيپ هاي مختلف يك و دو و سه بنا به موقعيت دانشگاه ها متفاوت است و بودجه كنوني چندان نمي تواند همه طرح ها را پوشش دهد، البته اين در حالي است كه معاونت پژوهشي دانشگاه در بسياري موارد به اين كميته ياري مي رساند.

وي با اشاره به ميزان بودجه اي كه در اختيار كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين قرار گرفته است، گفت: سال گذشته مبلغ 15 ميليون ريال براي كميته ها در نظر گرفته شده است كه براي تمامي طرح هاي كميته كافي نيست.

بودجه هاي تحقيقاتي چندان نمي تواند همه طرح ها را پوشش دهد و سال گذشته مبلغ 15 ميليون ريال براي كميته هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در نظر گرفته شده است كه براي تمامي طرح هاي كميته كافي نيست

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ياد آور شد: دانشجويان در شوراي پژوهشي كميته ها طرح هاي خود را مطرح مي كنند اما در واقع اساتيد راهنما بر كار آنها نظارت مي كنند و دانشجويان عمل كننده اصلي طرح ها خواهند بود.

وي با اشاره به نحوه تخصيص بودجه اين كميته ها، اظهار داشت: بودجه از طريق وزارتخانه تعيين مي شود اما ممكن است براي يك كار تحقيقاتي مواد و وسيله مصرفي بيشتري استفاده شود كه در بيشتر موارد هم اينگونه مي شود و باعث مي شود تا مطابق معمول در بخش پژوهش دانشجويي با كسري بودجه مواجه مي شويم .

دكتر جواهري اظهار داشت: هماهنگ كردن سمينارهاي دانشجويي، جمع آوري مقالات دانشجويان و اصلاح و يكدست كردن آنها، تقبل هزينه ثبت نام و بليط رفت و برگشت دانشجويان براي شركت در كنگره هاي مختلف از جمله مسئوليت هايي است كه دانشگاه در قبال كميته تحقيقات دانشجويي بر عهده دارد.

وي كمبود فضاي فيزيكي كه بايد در اختيار كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين باشد را از جمله مشكلات كنوني اين كميته دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به رشد روز افزون كميته هاي تحقيقات دانشجويي و افزايش ظرفيت اعضاي آن، ضروري است مكان مناسبي در اختيار داشته باشند كه متاسفانه در دانشگاه علوم پزشكي قزوين به دليل محدوديت فضا در دانشگاه تاكنون اين امكان فراهم نشده است.

اين دندانپزشك گفت: همين امر موجب مي شود كه با وجود اينكه انتظارات بسياري از كميته وجود دارد به دليل دور بودن از دانشكده ها كه محل اصلي مراجعه دانشجويان است، اين كميته ها ناشناخته بمانند و در واقع پايگاه مناسبي براي تبليغات جهت فعاليت هاي كميته وجود نداشته باشد.

وي اضافه كرد: با تلاش هاي بسيار در سال گذشته وب سايت كميته تحقيقات دانشجويي راه اندازي شده است اما اگر بخواهيم روند رو به گسترش فعاليت هاي اين نهاد ادامه پيدا كند بايد بيشتر در محيط دانشگاه شناخته و حمايت شود.

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين شناخت صحيح را مقدمه سرمايه گذاري مناسب در زمينه طرح هاي پژوهشي دانشجويي دانست و گفت: افزايش فعاليت ها و حتي حضور در جشنواره پژوهشي رازي يك نقطه قوت براي كميته هاي تحقيقات دانشجويي محسوب مي شود اما بايد توجه داشت كه امكانات با توجه به شرايط و متناسب با جمعيت دانشجويي و اعضاي هيئت علمي و فعاليت هاي پژوهشي اختصاص پيدا كند.

سرانه هر طرح پژوهشي دانشجويي در سال جاري به 35 ميليون ريال افزايش مي يابد

مدير پژوهشي دانشكده علوم پزشكي شاهرود نيز سرانه و هزينه هر طرح پژوهشي دانشجويي را به طور متوسط 3 ميليون ريال ذكر كرد كه در سال جاري سعي شده است اين مبلغ به 35 ميليون ريال افزايش يابد.

"الله بخش جاويد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: به طور متوسط سالانه حدود 11 طرح تحقيقاتي از ميان طرح هاي پژوهشي ارائه شده كميته تحقيقات دانشجويي در شوراي پژوهشي دانشگاه پذيرفته مي شود كه البته با شوراي پژوهشي مي تواند حتي تا 50 طرح تحقيقاتي كه از سوي كميته ارائه شود را در صورت انطباق با معيارهاي مناسب بپذيرد.

وي ياد آور شد: برخي از طرح هاي دانشجويي كه ارائه شده هزينه اي تا 10 ميليون ريال نيز داشته كه با تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه و داوران طرح ها پرداخت شده است.

به طور متوسط سالانه حدود 11 طرح تحقيقاتي از ميان طرح هاي پژوهشي ارائه شده كميته تحقيقات دانشجويي در شوراي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي شاهرود پذيرفته مي شود

مدير پژوهشي دانشكده علوم پزشكي شاهرود اظهار داشت: دانشكده علوم پزشكي شاهرود يك اتاق به همراه كامپيوتر و پرينتر در اختيار كميته تحقيقات دانشجويي اين دانشكده قرار داده است كه مي توانند به فعاليت هاي پژوهشي خود بپردازند.

وي رد شدن طرح هاي دانشجويان در شوراي پژوهشي دانشگاه را تنها منحصر به اشكالات فني موجود در طرح ذكر كرد و يادآور شد: تاكنون موردي از رد شدن به علت بالا بودن هزينه براي طرح در دانشگاه وجود نداشته است و سعي شده تا بيشترين همكاري با دانشجويان پژوهشگر انجام گيرد.

عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي شاهرود با اشاره به بودجه هاي تخصيص يافته به كميته تحقيقات دانشجويي در سال هاي اخير خاطرنشان كرد: در سال 83 و 84 به طور متناوب مبالغي در حدود 30 ميليون ريال در اختيار اين كميته قرار گرفته است كه اين كميته توانسته دو سمينار منطقه اي دانشجويي را برگزار كند.

وي وجود مقاطع كارداني در دانشكده را از مشكلات كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده علوم پزشكي شاهرود عنوان كرد و گفت: به دليل اينكه بيشتر دانشجويان در مقطع كارداني تحصيل مي كنند تنها به مدت دو سال در دانشگاه حضور دارند و همين امر موجب مي شود تا فرصت چنداني براي پرداختن به امور پژوهشي نداشته باشند.

تسهيل اعزام دانشجويان به همايش هاي بين المللي

مدير پژوهشي دانشكده علوم پزشكي جهرم با اشاره به اين مطلب كه بودجه كميته هاي تحقيقات دانشجويي از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت تعيين مي شود و به طور جداگانه در اختيار آنها قرار مي گيرد گفت: به طور متوسط براي هر كدام از طرح هاي تحقيقاتي بيشتر از 5 ميليون ريال اعتباري تصويب نشده است.

دكتر "پروين زارعيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر پرداختن به امور پژوهشي را براي دانشجويان ضروري خواند و تصريح كرد: اولين وظيفه دانشجويان درس خواندن است اما بسياري از دانشجويان دانشكده علوم پزشكي جهرم به دليل توانايي بالا توانسته اند در بسياري از كنگره هاي داخلي و خارجي موفقيت هايي كسب كنند كه حتي منجر به گرفتن پتنت شود.

اين استاد دانشگاه افزود: كميته تحقيقات دانشجويي كارهاي پژوهشي دانشجويان را بر عهده دارد و در دانشكده علوم پزشكي جهرم امكانات سخت افزاري از جمله فضاي اختصاصي، كامپيوتر، پرينتر، كتابخانه و نوارخانه تخصصي در اين اختيار دارند.

وي اضافه كرد: امكان اتصال به اينترنت براي جستجوي مقالات علمي براي اعضاي كميته وجود دارد و با توجه به عضو گيري اين كميته اين امكانات در اختيار همه اعضاء قرار مي گيرد.

دانشكده علوم پزشكي جهرم امكانات سخت افزاري از جمله فضاي اختصاصي، كامپيوتر، پرينتر، كتابخانه و نوارخانه تخصصي در اختيار اين كميته قرار داده است

مدير پژوهشي دانشكده علوم پزشكي جهرم تصريح كرد: به كميته تحقيقات دانشجويي اين دانشگاه اعلام كرده ايم كه اساسنامه كميته را تنظيم كنند تا بتوان از طرح هاي دانشجويي استفاده كرد. البته شوراي پژوهشي در كميته تحقيقات دانشجويي وجود دارد كه در مرحله اوليه طرح هايي كه از سوي دانشجويان مطرح مي شود را مورد بررسي قرار مي دهد و پس از تنظيم، اصلاح و تأييد، طرح را به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه مي دهند.

دكتر زارعيان به افزايش بودجه اين كميته ها در طي دو سال جاري اشاره و تأكيد كرد: به دليل رشد مناسب كميته هاي تحقيقات دانشجويي در سال هاي اخير ميزان بودجه نيز افزايش مي يابد. طبعاً اگر افراد كم باشند بودجه اي هم كه به آنها اختصاص داده مي شود، كم خواهد بود.

وي در خصوص ديگر تسهيلات اعطايي دانشگاه به دانشجويان فعال در كميته هاي تحقيقات دانشجويي اظهار داشت: دانشكده براي اعزام دانشجويان به كنگره ها و همايش هاي داخلي و بين المللي بليط رفت و برگشت و حق ثبت نام آنها را پرداخت مي كند و براي همايش هاي بين المللي نيز علاوه بر آن با توجه به كشور برگزار كننده و شرايط شركت در آن كنگره نيز مقداري ارز در اختيار دانشجو قرار مي گيرد.