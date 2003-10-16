  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۴

مدافع ايراني در ايتاليا گلزني كرد

مسينا با گل رحمان رضائي برد

مسينا با گل رحمان رضائي برد

تيم فوتبال مسينا ايتاليا در سايه گلزني رحمان رضائي مدافع ايراني خود به دومين پيروزي متوالي دست يافت .

به گزارش خبرنگار " مهر" ، تيم فوتبال مسينا كه رحمان رضائي مدافع ملي پوش كشورمان را از آغاز فصل جاري رقابتهاي سري B باشگاههاي ايتاليا به خدمت گرفته است ، شب گذشته در خانه خود موفق شد تيم صاحب نام پياچنتزا را با دو گل از پيش رو بردارد .
در اين ديدار "زانيولو" در دقيقه 28 و رحمان رضائي در دقيقه 50 براي مسينا گلزني كردند تا اين تيم دومين پيروزي متوالي خود را در اين رقابتها كسب كند .
گفتني است كه اين نخستين گلي بود كه رحمان براي مسينا به ثمر رساند . رضائي دو فصل گذشته را به همراه تيم " پروجا " در سري A مسابقات فوتبال باشگاههاي ايتاليا حضور داشت . 

کد مطلب 31134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها