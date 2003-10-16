مسينا با گل رحمان رضائي برد

به گزارش خبرنگار " مهر" ، تيم فوتبال مسينا كه رحمان رضائي مدافع ملي پوش كشورمان را از آغاز فصل جاري رقابتهاي سري B باشگاههاي ايتاليا به خدمت گرفته است ، شب گذشته در خانه خود موفق شد تيم صاحب نام پياچنتزا را با دو گل از پيش رو بردارد .

در اين ديدار "زانيولو" در دقيقه 28 و رحمان رضائي در دقيقه 50 براي مسينا گلزني كردند تا اين تيم دومين پيروزي متوالي خود را در اين رقابتها كسب كند .

گفتني است كه اين نخستين گلي بود كه رحمان براي مسينا به ثمر رساند . رضائي دو فصل گذشته را به همراه تيم " پروجا " در سري A مسابقات فوتبال باشگاههاي ايتاليا حضور داشت .