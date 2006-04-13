دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دچار پراكندگي و فرسودگي فضاي فيزيكي است/ اعتبارات پژوهشي دانشگاه كافي نيست

دكتر "كاظم حسن پور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بر اساس راهكارهايي كه با استانداري و وزارت بهداشت رايزني شده، مقرر شده يك مجتمع آموزشي براي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ساخته شود تا فضاي آموزشي، خوابگاه و آزمايشگاه ها در يك جا متمركز شود.

وي تأكيد كرد: در حال حاضر فضاي خوابگاهي اين دانشگاه نيز به طور جداگانه و پراكنده قرار گرفته و به همين دليل خدمات رفاهي، سرويس اياب و ذهاب، حفاظت از خوابگاه ها، نگهداري تأسيسات با مشكلات فراواني روبرو است كه موجب شده علاوه بر تحميل هزينه هاي اضافي، اثر خوبي در ميان دانشجويان نداشته است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي سبزوار بخش پژوهش در اين دانشگاه را مظلوم دانست و افزود: اعتبارات پژوهشي در اين دانشگاه به هيچ عنوان كافي نيست.

وي ياد آور شد: براي رشته هاي جديد مشكل كمبود اعتبارات همچنان در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار وجود دارد كه با هماهنگي معاونت آموزشي وزارت بهداشت مقرر شده اين مسئله در آينده حل شود.

دكتر حسن پور با اشاره به فرسودگي بخش هاي آموزشي بيمارستان هاي سبزوار، اظهار داشت: متاسفانه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار بيمارستان آموزشي ندارد و يكي از مشكلات دانشگاه فرسوده بودن بخش هاي آموزشي است.

وي گفت: يكي از خواسته هاي آموزشي دانشگاه نيز تأسيس رشته تكنسين دارويي است كه البته معاونت غذا و دارو كسب شده و نيازمند موافقت شوراي گسترش است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تصريح كرد: به دليل نزديكي سبزوار به مشهد اكثريت دانشجويان غير بومي هستند و از نظر فضاي فيزيكي در خوابگاه به دليل فرسودگي و اجاره اي بودن برخي از آنها، دانشجويان در مضيقه هستند.