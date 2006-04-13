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۲۴ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

واكنش اتحاديه عرب به پيروزي بزرگ ملت ايران؛

عمرو موسي : موفقيت هسته اي ايران نتيجه سياست هاي دوگانه قدرت هاي بزرگ است

عمرو موسي : موفقيت هسته اي ايران نتيجه سياست هاي دوگانه قدرت هاي بزرگ است

دبير كل اتحاديه عرب پيشرفت هسته اي و موفقيت ايران را در زمينه دستيابي به چرخه توليد سوخت هسته اي را نتيجه سياست هاي دوگانه قدرت هاي بزرگ دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، عمرو موسي در پايان نشست كميته عربي براي پيگيري مسئله عراق با اشاره به موضوع هسته اي ايران و پيوستن ايران به باشگاه هسته اي جهان بدون اشاره به حق مسلم ايران درداشتن فعاليتهاي صلح آميز هسته اي و مشروع دانستن اين فعاليتها بر اساس قوانين بين المللي اعلام كرد: پيشرفت هسته اي ايران و موفقيت ايران  در غني سازي اورانيوم  نتيجه سياست هاي دوگانه اي است كه قدرت هاي بزرگ در برخورد با مسئله سلاح هاي كشتار جمعي و به ويژه سلاح اتمي منطقه اتخاذ كردند.

دبير كل اتحاديه عرب  در كنفرانس مطبوعاتي با بيان اينكه هيچ منعي براي انجام مذاكرات ايران و كشورهاي عربي وجود ندارد، مخالفت خود را با اينكه اين گفتگوها به همان سبكي كه قرار است ميان آمريكا و ايران برگزار شود، اعلام كرد.

وي  افزود: عرب ها منافع زيادي در عراق دارند، بنابراين بايد به اين كشور اهتمام بورزند و در خلال برگزاري هرگونه مذاكرات و رايزني هايي دوجانبه به اين كشور احترام بگذارند.

محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري اسلامي ايران سه شنبه 22 فروردين با اعلام خبر مهم پيوستن تهران به باشگاه هسته اي جهان و موفقيت دانشمندان ايراني در تكميل سوخت هسته اي اظهار داشت: با مجاهدت جوانان مومن و خلاق و نيز دعاي ملت شجاع و هوشمند ايران چرخه توليد سوخت هسته اي آزمايشگاهي در كشور كامل شده است و اكنون اورانيوم با غناي مورد نياز براي نيروگاه هسته اي در روز 20 فروردين سال 1385 بدست جوانان لايق اين كشور توليد شده است."

کد مطلب 311410

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