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۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۰

معاون برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو :

ارايه خدمات نهايي مهمترين هدف شركت هاي بزرگ توليد كننده برق است

ارايه خدمات نهايي يا فروش آنچه كه مورد تقاضاست مهمترين هدف شركت هاي بزرگ فعال در زمينه برق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون برنامه ريزي ونظارت وزير نيرو در پنجمين سمينار قدرت در دانشگاه شهيد عباسپور با بيان اين مطلب گفت: امروز شركتهاي بزرگ توليد كننده برق به دنبال يافتن نياز بازار هستند و تلاش مي كنند آنچه كه ارايه كننده خدمات نهايي باشد و آنچه را كه در بازار مورد تقاضاست عرضه كنند .
مهندس قاضي زاده با اشاره به روند موجود در توليد ومصرف انرژي گفت: اگر در چند دهه اخير روش ديگري براي توليد انرژي متفاوت از روش هاي كنوني نيابيم در تامين انرژي نسلهاي آينده با مشكلات بزرگي روبرو خواهيم شد .
وي افزود: تغيير فرهنگ و داشتن تكنولوژي بهينه در بخش مصرف مهمترين روش براي ايجاد زندگي پايدار مبتني بر استفاده معقول از انرژي است .
وي بر گسترش فعاليت انجمن هاي علمي دانشجويي تاكيد كرد و گفت:  دانشجويان بايد با فضا و شرايط امروزي دنياي علم و صنعت به طور مداوم آشنا شوند چرا كه اين امر موجب تقويت بنيه علمي آنان مي شود .
وي گفت: وزارت نيرو و دانشگاه شهيد عباسپور به منظور ارتقاي علمي دانشجويان از طرحهاي پژوهشي آنان حمايت لازم را مي كند و در همين راستا نيز دوره هاي فشرده اي در زمينه مهندسي برق و قدرت ، فضاي آينده تامين تقاضاي انرژي برگزار مي كند .

 

کد مطلب 31145

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