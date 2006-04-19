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۳۰ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۵۸

معاون وزير امورخارجه انگليس :

لندن همچنان مجاهدين خلق را گروهي تروريستي مي داند

لندن همچنان مجاهدين خلق را گروهي تروريستي مي داند

معاون وزير امورخارجه انگليس گفت كشورش مجاهدين خلق (گروهك تروريستي منافقين) را همچنان گروهي تروريستي مي داند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، " كيم هاولز " معاون وزير امورخارجه انگليس با بيان اين مطلب در پارلمان اين كشور تصريح كرد : لندن از سال  2001 ميلادي گروهك مجاهدين خلق (گروهك تروريستي منافقين ) را در رده گروههاي تروريستي قرار داده بود .

وي افزود : انگليس هر چند وقت يك بار اين ليست را بازنگري مي كند . 

از چندي پيش شماري از سياستمداران انگليسي در صدد خارج كردن گروهك تروريستي منافقين از ليست گروههاي تروريستي بر آمده اند .

به گزارش "مهر" با آنكه  انگليس گروهك تروريستي منافقين را فهرست سياه قرار داده اما به طور آشكار و پنهان از اعضاي اين گروهك در عراق و كشورهاي اروپايي حمايت مي كند.

گفتني است از دو سال پيش گروهك تروريستي منافقين از سوي اتحاديه اروپا در ليست سازمان هاي خرابكار قرار گرفته است . 

ماموران امنيتي و انتظامي برخي از كشورهاي اروپايي نيز از مدتها پيش اعضاي اين گروهك را تحت نظر قرار داده اند .

 

کد مطلب 311482

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