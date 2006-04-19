لندن همچنان مجاهدين خلق را گروهي تروريستي مي داند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، " كيم هاولز " معاون وزير امورخارجه انگليس با بيان اين مطلب در پارلمان اين كشور تصريح كرد : لندن از سال 2001 ميلادي گروهك مجاهدين خلق (گروهك تروريستي منافقين ) را در رده گروههاي تروريستي قرار داده بود .

وي افزود : انگليس هر چند وقت يك بار اين ليست را بازنگري مي كند .

از چندي پيش شماري از سياستمداران انگليسي در صدد خارج كردن گروهك تروريستي منافقين از ليست گروههاي تروريستي بر آمده اند .

به گزارش "مهر" با آنكه انگليس گروهك تروريستي منافقين را فهرست سياه قرار داده اما به طور آشكار و پنهان از اعضاي اين گروهك در عراق و كشورهاي اروپايي حمايت مي كند.

گفتني است از دو سال پيش گروهك تروريستي منافقين از سوي اتحاديه اروپا در ليست سازمان هاي خرابكار قرار گرفته است .

ماموران امنيتي و انتظامي برخي از كشورهاي اروپايي نيز از مدتها پيش اعضاي اين گروهك را تحت نظر قرار داده اند .