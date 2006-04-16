موضوع هسته اي ايران اولويت سياسي خارجي سه كشور اروپايي است

به گزارش خبرگزاري مهر،" فرانك-والتراشتاين ماير" وزير امورخارجه آلمان در پاسخ به اين سوال كه آيا به راستي ايران توانسته به توانايي غني سازي اورانيوم دست يابد ، اظهار داشت : ما به طور دقيق نمي دانيم .

وي افزود : تنها چيزي كه مي توان در اين باره گفت اين است كه اخبار اخير از ايران با ديدار " محمد البرادعي " مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و بازرسان اين آژانس از اين كشور همزمان شده بود .

وزير امورخارجه آلمان در ادامه تصريح كرد : خبري كه به تازگي مبني بر توانايي ايران در غني سازي اورانيوم با درصد 5/3 به گوش ما رسيد، تنها نگراني را براي ما به همراه داشت .

" اشتاين ماير " درباره اينكه آنچه كه ايران موفق به انجام شده در چارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده ، گفت : اين خبر ما را غافلگير نكرد ، زيرا ما بر اين باور هستيم كه ايران از 18 سال گذشته تاكنون دست به پاره اي فعاليتهاي هسته اي زده كه آنها را مخفي نگه داشته است .

وزير امورخارجه آلمان درباره ميزان سود دهي اقتصادي غني سازي اورانيوم براي ايران خاطر نشان كرد : اين مسئله اي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد .