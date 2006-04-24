به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، رسانه هاي ژاپن اعلام كردند: ژاپن قرار است پرداخت حدود 59 درصد از هزينه هاي انتقال 8 هزار نيروي نظامي آمريكا از جزيره اوكيناوا به ساحل ناگو را بپذيرد.

اين مبلغ بالغ بر 3/10 ميليارد دلار ( 3/8 ميليارد يورو ) خواهد شد .

ساكنان اوكيناوا مدتهاي طولاني است كه در مناسبتهاي مختلف از دولت آمريكا درخواست كرده اند تا پايگاههاي خود را از آن منطقه برچيند، ژاپني ها حضور نظاميان آمريكايي را تهديدي براي امنيت خانواده ، زن و فرزندان خود مي دانند و بارها اعضاء خانواده آنها مورد بي احترامي ، هتك حرمت و تجاوز آمريكايي ها قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش هاي رسيده اين توافق در ديدار " فوكيشيرو نوكاگا " مديركل وزارت دفاع ژاپن و " دونالد رامسفلد " وزير دفاع آمريكا در واشنگتن صورت گرفت .

اين در حالي است كه از اوايل ماه گذشته با وجود مخالفت هاي شديد مردم ژاپن با ادامه حضور نظاميان آمريكايي در كشورشان، مقامات توكيو و واشنگتن گفتگوهاي خود را درباره جابجايي و تغيير مكان پايگاههاي نظامي آمريكا در ژاپن آغاز كردند.

دوكشور در اكتبر گذشته توافق كردند تا به جمع آوري و سازماندهي پرسنل نظامي آمريكا درژاپن كه تعداد آنها به 50 هزار نظامي مي رسد، اقدام نمايند و قرار شد تا 7 هزار تفنگدار دريايي آمريكا به جزيره گوام منتقل شوند.