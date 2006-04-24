به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،" توماس استيج" سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين مطلب تصريح كرد: نيروهاي سياسي در عراق بايد تمام تلاش خود را براي پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده در راستاي بهبود اوضاع اين كشور به كار گيرند .

وي در ادامه اظهار داشت : روند دمكراسي در عراق بايد با سرعت بيشتري پيش رود .

سخنگوي دولت آلمان همچنين خاطر نشان كرد:"جلال طالباني" رئيس جمهوري و "محمود المشهداني" رئيس جديد پارلمان عراق بايد در سايه همكاري با يكديگر مسير ثبات در اين كشور را هموار كنند .

در پي فشارهاي غرب و در راس آن آمريكا " ابراهيم الجعفري " نامزد سابق نخست وزيري دولت آتي عراق براي حفظ وحدت و انسجام فراكسيون اكثريت پارلماني از اين سمت كناره گيري كرد و پس از آن اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه جواد المالكي سخنگوي وي را به اين سمت برگزيدند .

پس از انتصاب جوادالمالكي، كشورهاي آمريكا ، انگليس ، استراليا و ژاپن از اين انتخاب استقبال كردند .

جواد المالكي كه از اهالي استان بابل است روز گذشته رايزني هاي خود را براي تشكيل كابينه آغاز كرده است .