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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۴۰

در راستاي سياست گسترش ناتو به شرق صورت مي گيرد ،

فشار آمريكا براي پيوستن اوكراين به ناتو

فشار آمريكا براي پيوستن اوكراين به ناتو

آمريكا خواهان به عضويت در آمدن اوكراين در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در دوره رياست جمهوري بوش است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، يكي از مقامات عالي رتبه ناتو كه نخواست نامش فاش شود با اعلام اين مطلب افزود : " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در نظر دارد در نشست دو روزه اعضاي ناتو كه از فردا در صوفيه پايتخت بلغارستان برگزار مي شود اين مسئله را مطرح كند .

بر اساس گزارش رسانه ها آمريكا سعي دارد مسئله عضويت اوكراين در ناتو را تا ما سپتامبر و در نهايت تا ماه نوامبر مشخص كند .

پيش تر منابع خبري در ناتو اعلام كرده بودند كه ناتو در سال 2008 اوكراين را به عضويت خواهد پذيرفت .

" جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا همچنين خاطر نشان كرد : واشتگتن طرحهايي براي گسترش ناتو در دست دارد .

" آناتولي گريزنكو " وزير دفاع اوكراين در گفتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور اظهار داشت : عضويت اوكراين در سازمان ناتو در حال حاضر جز مباحث روز دولت اين كشور قرار ندارد .

وي در ادامه اين گفتگو تصريح كرد : پيوستن اوكراين به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) بايد در نخستين مرحله به همه پرسي گذاشته شود .

 

کد مطلب 311520

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