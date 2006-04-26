فشار آمريكا براي پيوستن اوكراين به ناتو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، يكي از مقامات عالي رتبه ناتو كه نخواست نامش فاش شود با اعلام اين مطلب افزود : " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در نظر دارد در نشست دو روزه اعضاي ناتو كه از فردا در صوفيه پايتخت بلغارستان برگزار مي شود اين مسئله را مطرح كند .
بر اساس گزارش رسانه ها آمريكا سعي دارد مسئله عضويت اوكراين در ناتو را تا ما سپتامبر و در نهايت تا ماه نوامبر مشخص كند .
پيش تر منابع خبري در ناتو اعلام كرده بودند كه ناتو در سال 2008 اوكراين را به عضويت خواهد پذيرفت .
" جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا همچنين خاطر نشان كرد : واشتگتن طرحهايي براي گسترش ناتو در دست دارد .
" آناتولي گريزنكو " وزير دفاع اوكراين در گفتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور اظهار داشت : عضويت اوكراين در سازمان ناتو در حال حاضر جز مباحث روز دولت اين كشور قرار ندارد .
وي در ادامه اين گفتگو تصريح كرد : پيوستن اوكراين به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) بايد در نخستين مرحله به همه پرسي گذاشته شود .
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