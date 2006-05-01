اقدام نظامي بر ضد ايران اشتباه محض است / تمام مردم ايران از كشورشان دفاع خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"زبيگنيو برژينسكي" مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا در يك سخنراني در وين با بيان اين مطلب كه ايراني ها تحت هيچ شرايطي از برنامه هسته اي خود دست بر نمي دارند، گفت : ايران در پي دنبال كردن سياستهاي مستقل هسته اي خود است .

وي با اشاره به اينكه برخي از افراد دولت بوش در صدد اقدام نظامي عليه ايران هستند، اظهار داشت :" دولت بوش بايد بداند كه هر گونه اقدام نظامي بر ضد ايران اشتباه محض است."

برژينسكي در ادامه افزود : "تمام مردم ايران با اقدام نظامي عليه كشور خود برخورد خواهند كرد. "

مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا همچنين تصريح كرد:" ايران از اين توانايي برخوردار است كه به منافع آمريكا در عراق و افغانستان لطمه وارد كند. اين كشور همچنين مي تواند صدور نفت خود را نيز متوقف كند."

برژينسكي با بيان اين مطلب كه ايران داراي امكانات وتوانمندي هاي بالايي است، خاطر نشان كرد: "همين امر مي تواند براي آمريكايي ها زيان آور باشد."

وي همچنين مذاكره مستقيم آمريكا و ايران را امري خواند كه تا حدي مي تواند گره گشا باشد .