از زندانهاي مخفي سيا اطلاعي ندارم/ آمريكا شفاف سازي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،"خاوير سولانا " روز گذشته با حضور در مقابل كميته تحقيق پارلمان اروپا همچنين تصريح كرد : البته ما و تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خوشحال خواهيم شد كه دولت آمريكا با شفاف سازي در اين زمينه ابهامات موجود را برطرف كند.

هفته گذشته 5 تن از اعضاي كميته تحقيق اروپا با سفر به مقدونيه در جهت تحقيق و بررسي درباره برخي از مظنونان همكاري با سيا بر آمدند .

" ولفگانگ كرايزيل - دورفلر " يكي از اعضاي كميته تحقيق در اين زمينه گفت : سوالات زيادي درباره فعاليتهاي سيا پاسخ داده شده و سوالات بسياري نيز مطرح شده كه هنوز بدون جواب مانده است.

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا در سال 2005 به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد .

تاكنون شماري از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، اتريش،لهستان خواستارارائه توضيحات دولت آمريكا در اين زمينه شده اند.