اتحاديه اروپا خواهان تداوم گفتگو با ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان "پرسه هوس هايدن هايم"،" اورزلا پلاسنيك" وزير امورخارجه اتريش و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در ديدار شب گذشته خود با "يوسف بن علوي بن عبدالله"همتاي عماني خود در وين علاوه بر اين تصريح كرد: فضاي گفتگو با ايران براي حل موضوع هسته اي اين كشور كاملاً باز است .

وي در ادامه خاطر نشان كرد: اتحاديه اروپا خواهان تداوم گفتگوهاي هسته اي خود با ايران است .

وزير امورخارجه عمان نيز در اين ديدار بر لزوم يافتن يك راهكار ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد .

" پلاسنيك " همچنين افزود : گزارش اخير"محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران نكته تازه اي ارائه نكرد.

اين در حالي است كه مقامات ايران در ديدار روز گذشته خود با " روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان خواهان ميانگيري برلين براي حل موضوع هسته اي خود شدند .

گفتني است شب گذشته نيز اعضاي گروه 5+1 در پاريس گرد هم آمده و درباره فعاليتهاي هسته اي ايران به گفتگو پرداختند كه نتيجه اي را در بر نداشت .