۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

وزير امورخارجه اتريش در ديدار با همتاي عماني خود :

اتحاديه اروپا خواهان تداوم گفتگو با ايران است

وزيرامورخارجه اتريش كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در ديدار با همتاي عماني خود بر لزوم حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان "پرسه هوس هايدن هايم"،" اورزلا پلاسنيك" وزير امورخارجه اتريش و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در ديدار شب گذشته خود با "يوسف بن علوي بن عبدالله"همتاي عماني خود در وين علاوه بر اين تصريح كرد: فضاي گفتگو با ايران براي حل موضوع هسته اي اين كشور كاملاً باز است .

وي در ادامه خاطر نشان كرد: اتحاديه اروپا خواهان تداوم گفتگوهاي هسته اي خود با ايران است .

وزير امورخارجه عمان نيز در اين ديدار بر لزوم يافتن يك راهكار ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد .

" پلاسنيك " همچنين افزود : گزارش اخير"محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران نكته تازه اي ارائه نكرد.

اين در حالي است كه مقامات ايران در ديدار روز گذشته خود با " روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان خواهان ميانگيري برلين براي حل موضوع هسته اي خود شدند .

گفتني است شب گذشته نيز اعضاي گروه 5+1 در پاريس گرد هم آمده و درباره فعاليتهاي هسته اي ايران به گفتگو پرداختند كه نتيجه اي را در بر نداشت .

