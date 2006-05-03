استراتژي سازمان ملل متحد براي مبارزه با تروريسم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان،"كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل درسخناني درنيويورك مقر اين سازمان با هشدار به خطرات سلاحهاي بيولوژيكي و استفاده روزافزون از اينترنت توسط تروريستها برو ضرورت احترام به حقوق بشر تاكيد كرد و گفت: تروريسم و اقدام يك تروريست هرگزقابل توجيه نيست.

استراتژي سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم در 32 صفحه تهيه شده است و به مطالبات روساي كشورها در نشست سران جهان در سپتامبر 2005 (شهريور84) پاسخ مي دهد تا سازمان ملل هماهنگي بين المللي را براي مقابله با تروريسم تقويت كند.

اين گزارش از تعريف دقيق تروريسم كه اختلافات عميقي را ميان اعضاي سازمان ملل به وجود آورده است، خودداري كرده است.

عنان كه كليات گزارش خود را در مقابل 191 عضو سازمان ملل قرائت مي كرد، خاطر نشان كرد: دولتهاي عضو بايد در نزديك ترين زمان ممكن توافقنامه فراگير مربوط به تروريسم جهاني را امضا كنند.

وي گفت: نبود پيشرفت در مسئله اجماع درباره توافقنامه مذكور سببي براي دست نيافتن به تفاهم درباره استراتژي سازمان ملل نيست.

استراتژي سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم كه توسط عنان اعلام شد،شامل پنج محور زير است :



- ملتها را از متوسل شدن به تروريسم منصرف كردن



- محروم كردن تروريستها از وسايلي كه مي توانند با آنها دست به تجاوز بزنند



- تشويق دولتها به حمايت نكردن از تروريسم



-توسعه توانمندي دولتها در مسئله مبارزه با تروريسم



- دفاع از حقوق بشر



عنان در گزارش 32 صفحه اي خود درباره لزوم مبارزه با تروريسم اظهار داشت:بايد از تمام علوم به ويژه علوم بيوتكنولوژي براي مبارزه با پديده تروريسم استفاده كرد.

وي همچنين با بيان اينكه بايد هرچه زودتر كنوانسيون مشروحي درباره تروريسم بين الملل طراحي و تدوين شود، گفت : برخي از تروريستها از اينترنت استفاده مي كنند كه بايد با اين امر مقابله كرد .