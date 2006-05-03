حق ايران در برخورداري از انرژي هسته اي ترديدي ندارد/ به حل و فصل مسئله‌ هسته اي ايران از طريق گفتگو خوشبين هستم

به گزارش خبرگزاري مهر ، " بارون پاول فون مالتزان " سفير جمهوري فدرال آلمان در ايران درآغاز كنفرانس مطبوعاتي رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان كه درمحل سفارت اين كشور در تهران برگزار شد با تشكر از حضور خبرنگاران رسانه هاي مختلف اظهار داشت : " روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در مدت دو روز حضور خود در تهران گفتگوهاي خوبي را با مقامات اين كشور انجام داده اند .

" روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان نيز در ابتداي اين كنفرانس مطبوعاتي با تشكر از حضور

نمايندگان رسانه هاي مختلف براي شركت در اين نشست تصريح كرد : ابتدا لازم مي دانم تا گزارشي از ديدارها و گفتگوهاي انجام شده خود در تهران ارائه دهم .

وي اظهار داشت : با توجه به اينكه ايران نقش مهمي در منطقه دارد، در مذاكرات خود با مقامات ايراني ابتدا درباره وضعيت امنيتي در عراق، افغانستان، فلسطين و اسرائيل صحبت كرديم.

پولنتس با اشاره به اين مطلب كه ما متوجه شديم در تحولات عراق يك سلسله علائق مشترك وجود دارد، تصريح كرد : اين علائق، عدم شكل‌گيري جنگ داخلي، استقرار حكومت و ثبات مداوم در عراق است.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان كرد : اين منافع بين ايران، اروپا و با جنبه‌اي از منافع آمريكا مشترك است.

پولنتس با طرح اين پيشنهاد كه بايد يك كنفرانس همه‌جانبه با حضور كشورهاي منطقه، اروپا، سازمان ملل، روسيه و آمريكا درباره‌ عراق برگزار شود، گفت : گفتگوهايي كه بين همسايگان عراق وجود داشته است خوب بوده ، اما در كنفرانسي همه‌جانبه بايد به اين مسئله پرداخته شود.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با اشاره به بحران بين رژيم صهيونيستي و فلسطين اظهار داشت : ما روشن كرديم كه بهترين و عادلانه‌ترين راه براي حل اين مسئله، نقشه راه است. نتيجه‌ نقشه راه ايجاد يك كشور فلسطيني و يك كشور يهودي خواهد بود كه اين به نفع هر دو ملت ساكن در اين منطقه است .

پولنتس با بيان اين مطلب كه البته در مذاكراتمان درباره‌ مسئله هسته اي ايران بسيار صحبت كرديم ، افزود : البته اروپايي‌ها به تهران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌ اي، پيشنهاد تامين سوخت را دادند، اما ايران احساس كرد كه اين پيشنهاد قابل اطمينان و اعتماد نيست.

وي همچنين تصريح كرد : ما فكر مي‌كنيم كه امكانات خوبي براي رسيدن به تضمين‌هايي در اين خصوص وجود داشته باشد تا همواره سوخت كافي در اختيار ايران باشد و بتواند بدون آنكه غني‌سازي را در خاك خود داشته باشد، به تامين سوخت بپردازد.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان كرد : البته پيشنهاد روسيه نيز وجود دارد كه مي ‌تواند راه‌ حلي دراين زمينه بشمارآيد. وي افزود : به طورصريح مي‌گويم كه هيچ ‌كس دردنياحق ايران را دراستفاده از انرژي هسته‌اي براي توليد برق مورد ترديد قرار نداده و نخواهد داد .

" پولنتس " با اشاره به استفاده دوگانه ازفنآوري صلح‌ آميزهسته ‌اي تصريح كرد : اين فنآوري مي‌تواند مورد استفاده صلح ‌آميز و يا نظامي قرار گيرد ، به همين دليل ما بايد حتي در استفاده صلح‌ آميز از اين فنآوري شفافيت كامل را برقرار كنيم.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان اظهار داشت : اين مسئله روشن است كه تهران تا سال 2002 يك سلسله فعاليت‌ها را بدون آنكه به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش دهد انجام داده است.

اين مسئله عدم اعتماد وابهامات زيادي را به همراه داشت و من در تهران گفتم كه اين مسئله در ايران بايد درك شود كه نگراني‌ها از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تنها از سوي آمريكا و اروپا نيست بلكه كل جامعه‌ جهاني اين نگراني را دارد.

پولنتس افزود : احساس من اين است كه در ايران تصور مي‌شود فقط آمريكا نگران اين مسئله است و به قصد فكرهاي ديگري مي‌خواهد از اين مسئله ابزارسازي كند، اما من به طرف‌هاي گفتگوي خود در تهران گفتم كه در سفرهايي كه به كشورهاي مختلف داشتم، همه درباره‌ مسئله‌ هسته اي ايران ابراز نگراني مي ‌كنند.

رئيس كميسيون پارلمان آلمان با بيان اينكه تهران بايد سيگنال‌هاي بسيار مثبتي را به بيانيه‌ شوراي امنيت داشته باشد، گفت : اين سيگنال‌ها اين است كه تهران كنترل بازرسي‌هاي آژانس را ادامه دهد و در چارچوب پروتكل الحاقي همكاري كند.

وي همچنين خاطر نشان كرد : به نظر مي‌رسد در تهران نسبت به كنترل‌هاي آژانس اينگونه نگاه مي‌شود كه اگر اين كنترل‌ها اعمال شود به معناي لطف تهران است ، اما در واقع اين كنترل و بازرسي‌ها مطلقاً در جهت منافع ايران است.

" پولنتس " در ادامه داد : همه انرژي هسته‌ اي را براي اهداف صلح ‌آميز مي‌خواهند و تا به حال دنيا باور نداشته است كه مي‌توان به طور مطلق به فعاليت‌هاي صلح‌ آميز ادامه داد.

در چنين شرايطي انسان به شاهداني براي تضمين اين ادعا نيازمند است و در اين مورد بهترين شاهد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان گفت : معتقدم محدود كردن ايران، سيگنال اشتباهي بود كه به تهران داده شد. اين در حالي است كه در گذشته امكان بازرسي‌هاي فراتر از پروتكل الحاقي در ايران وجود داشت ، اما امروز به دليل اين محدوديت‌ها اين بازرسي‌ها قطع شده است.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با اشاره به روابط دوجانبه خاطرنشان كرد : آلمان قصد نداشته است به خاطر روابط خوبي كه با ايران دارد نقش يك ميانجيگر را در بحث هسته‌ اي ايران بازي كند ، چرا كه مانند ديگر كشورهاي اروپايي نگراني‌هايي داريم.

وي افزود : تعليق مطلق تنها راه حل مسئله‌ هسته‌ اي ايران نيست.

" پولنتس " در پاسخ به سوال مبني بر اينكه اين اروپايي‌ها بودند كه توافق پاريس را لغو و مسير مذاكرات سياسي را منحرف كردند، گفت : من مي‌توانم درك كنم كه ايران كمي از پيشنهاد اروپا مايوس شد ، به شكلي كه پيشنهاد همكاري‌ هاي تكنولوژيك و اقتصادي به آن نتيجه مورد درخواست ايران رسيده نشد ، اما اين در جريان مذاكرات خيلي غيرعادي نيست.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان تصريح كرد : اروپايي‌ها به توافقاتي كه در تهران و پاريس داشتند به طور كامل پشت نكردند بلكه همچنان آماده بوده و هستند كه در صورت برگشت به توافق پاريس مذاكرات را از سر گيرند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وي در سخنان روز گذشته خود كه گفته است ايران بايد همانند اقدام آلمان پس از جنگ جهاني دوم براي اعتماد سازي برخي اقداماتش را متوقف كند و اينكه اين تشبيه زماني و موقعيتي درست نيست ، اظهار داشت : براي من كاملاً روشن است كه دليل عدم اعتماد به آلمان آن روز و ايران امروز مطلقاً دلايل مختلفي دارد.

" پولنتس " در ادامه خاطر نشان كرد : من به دلايل آن اشاره نكردم ، بلكه منظورم اين بود كه اين بي ‌اعتمادي فقط يك واقعيت است.

آلمان در آن زمان عضو NPT بود و اين حق را داشت كه غني‌سازي را در كشور خود انجام دهد و تاسيسات لازم را بسازد ولي به جاي اين كار با همكاري انگليس و هلند اين تاسيسات را در خارج از خاك خود ساختيم.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان همچنين اظهار داشت : اين تصميم مانع نشد كه در زمينه‌ صنعت و فنآوري هسته اي به بالاترين سطح نرسيم ، تا زماني كه دولت قبلي تصميم گرفت از توليد انرژي هسته اي بيرون بياييم.

اين سياستمدار آلماني تصريح كرد: پيشنهاد روسيه براي ايران مي‌تواند در اين چارچوب محقق شود.

وي در ادامه اظهار داشت : حق استفاده‌ صلح ‌آميز از انرژي هسته اي را هيچ‌ كس مورد ترديد قرار نمي‌دهد. حتي آمريكا به خاطر انتقاداتي كه از سوي اروپا به وي مبني بر اينكه ايران با وجود منابع نفت و گاز نيازي به انرژي هسته‌اي ندارد وارد بود را پذيرفت و موضع ‌اش را تقليل داد.

" پولنتس " در پاسخ به سوالي گفت : ايران بايد به سوالاتي كه شوراي حكام دارد پاسخ كامل دهد و خواسته‌هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را نيز انجام دهد.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در پاسخ به اينكه آيا در مذاكراتتان با ايراني‌ها آمادگي جدي از سوي آنها براي يافتن راه‌ حلي در بحث هسته اي را ديديد؟ اظهار داشت : ما مستقيم با كساني كه در بحث هسته اي تصميم‌ گيري مي‌كنند صحبت نكرديم ، اما احساس من اين است كه براي خروج از اين بحران فكر مي‌شود.

وي درخصوص ممنوعيت تحقيق درباره‌ هولوكاست در كشور آلمان و مغايرت اين مسئله با آزادي عقيده و فكر گفت : از لحاظ ما اگر كسي بخواهد در آلمان بگويد كه دنيا گرد است يا نه اشكالي ندارد ، چرا كه از نظر ما وي ديوانه است. دليل مجازات انكار هولوكاست در آلمان چيز ديگري است.

" پولنتس " تصريح كرد : كسي كه مسئله هولوكاست را انكار كند يا زير سوال ببرد دوباره حرمت انساني قرباني‌ها در اين فاجعه را زير سوال برده و به نوعي توهين مستقيم است. مثل آن است كه در ايران كسي نسبت به جنگ ايران - عراق ترديد ايجاد كند كه اصلا جنگي نبوده و يا شهيدي وجود نداشته است.

وي ادامه داد : اينكه شوراي امنيت راه‌ حلي ديپلماتيك است يا نه؟ بايد بگويم بله. شوراي امنيت يك راه ‌حل ديپلماتيك است. اين پايه و مبناي كار همه‌ي طرف‌ها است. ما هيچ نيازي به تحريم و مسائلي از اين قبيل نداريم.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با اشاره به انجام نشدن مذاكرات ايران و آمريكا بر سرعراق اظهار داشت : من پيشنهاد كردم كه كنفرانسي همه‌جانبه درباره‌ عراق صورت گيرد كه آمريكايي‌ها در آن حضورخواهند داشت ، چرا كه منافع بزرگي در اين منطقه دارند ، اما اينكه چرا گفتگو انجام نشد را نمي‌دانم و براي اين مسئله متاسفم.

وي خاطرنشان كرد : علاقه و منافع مشتركي در اينجا وجود دارد و اينها زماني حاصل مي‌ شود كه دو طرف با يكديگر به گفتگو بنشينند. براي عراق باثبات هم به ايران نياز است هم به آمريكا.

" پولنتس " اينكه به عنوان يك سياستمدار به حل و فصل مسئله‌ هسته اي ايران از طريق گفتگو خوشبين هستم ، گفت : من هرگز نسبت به خردمندي سياستمداران اميدم را از دست نمي‌دهم. معتقدم نبايد به مسائل ملالغتي نگاه كرد. مثلا اگر در آمريكا داشتن اسلحه حق است اما خوشحال هستيم كه همه از اين حق استفاده نمي ‌كنند.

وي اظهار داشت : معتقدم ايران براي رسيدن به منافع ملي خود در راستاي فنآوري هسته اي مدرن از راههاي ديگري هم مي‌تواند وارد شود.

رئيس سياست خارجي پارلمان آلمان با بيان اينكه برگشت مذاكرات با اروپايي‌ها و بررسي طرح روسيه مي‌تواند به طور همزمان راه ‌حلي مطمئن را براي بحث هسته‌ اي ايران ارائه دهد ، تصريح كرد : براي خردمندي سياستمداران ايران احترام قائل بوده و مطمئن هستم ايراني‌ها در حالي كه چند در باز روبه ‌رويشان است به سمت ديوار نخواهند رفت .

اين سياستمدار آلماني روز گذشته با " سعيد جليلي " معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه، " مهدي كروبي " رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي، " علاءالدين بروجردي " رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي، " محمدي " معاون وزارت خارجه، دكتر " حسن روحاني " نماينده‌ رهبري در شورايعالي امنيت ملي ، " غلامعلي حدادعادل " رئيس مجلس شوراي اسلامي و " محمدرضا خاتمي " دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي ديدار و گفتگو داشته است.