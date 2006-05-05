  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

فرمانده جديد نيروهاي ناتو در افغانستان:

هنوز امنيت نسبي در افغانستان برقرار نشده است

انگليس با به عهده گرفتن فرماندهي نيروهاي ناتو در افغانستان در انديشه نقش آفريني در اين كشور است،فرمانده اين نيروها اذعان كرد كه هنوز امنيت نسبي در افغانستان برقرار نشده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه دي ولت، نظاميان انگليس از روز گذشته رياست نيروهاي حافظ صلح ناتو (ايساف ) را در افغانستان به عهده گرفتند.

ژنرال "ديويد ريچاردز" كه فرماندهي نيروهاي انگليسي در كابل را بر عهده دارد، در اين زمينه اظهار داشت: انگليس تامين امنيت و ثبات را در راس امور خود در افغانستان قرار داده است .

وي با بيان اين مطلب كه انگليس با دارا بودن 2200 نيروي نظامي از بيشترين تعداد حافظان صلح در افغانستان برخوردار است ، تصريح كرد: از زمان سقوط طالبان تاكنون هنوز امنيت نسبي نيز در افغانستان تامين نشده است .

وزارت دفاع انگليس با انتشار بيانيه اي همچنين تصريح كرد : انگليس قرار است مسئوليت نظاميان خارجي در افغانستان را بر عهده گيرد، خواهان افزايش شمار نظاميان حافظ صلح در اين منطقه شد .

دي ولت افزود : انگليس در حالي اين درخواست را مطرح كرده است كه پارلمان دانمارك پس از ماهها با اعزام حدود 1700 نظامي به افغانستان موافقت كرد .

وزارت دفاع انگليس تعداد نظاميان مورد نياز در افغانستان را حدود 5700 نظامي ديگر اعلام كرد . آنها دليل اين امر را تسريع در بهبود اوضاع امنيتي افغانستان اعلام كرده و خاطر نشان كردند : براي جلوگيري از هر گونه حمله احتمالي در افغانستان تحقق اين امر ضرورت دارد .

کد مطلب 311562

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها