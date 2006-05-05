هنوز امنيت نسبي در افغانستان برقرار نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه دي ولت، نظاميان انگليس از روز گذشته رياست نيروهاي حافظ صلح ناتو (ايساف ) را در افغانستان به عهده گرفتند.

ژنرال "ديويد ريچاردز" كه فرماندهي نيروهاي انگليسي در كابل را بر عهده دارد، در اين زمينه اظهار داشت: انگليس تامين امنيت و ثبات را در راس امور خود در افغانستان قرار داده است .

وي با بيان اين مطلب كه انگليس با دارا بودن 2200 نيروي نظامي از بيشترين تعداد حافظان صلح در افغانستان برخوردار است ، تصريح كرد: از زمان سقوط طالبان تاكنون هنوز امنيت نسبي نيز در افغانستان تامين نشده است .

وزارت دفاع انگليس با انتشار بيانيه اي همچنين تصريح كرد : انگليس قرار است مسئوليت نظاميان خارجي در افغانستان را بر عهده گيرد، خواهان افزايش شمار نظاميان حافظ صلح در اين منطقه شد .

دي ولت افزود : انگليس در حالي اين درخواست را مطرح كرده است كه پارلمان دانمارك پس از ماهها با اعزام حدود 1700 نظامي به افغانستان موافقت كرد .

وزارت دفاع انگليس تعداد نظاميان مورد نياز در افغانستان را حدود 5700 نظامي ديگر اعلام كرد . آنها دليل اين امر را تسريع در بهبود اوضاع امنيتي افغانستان اعلام كرده و خاطر نشان كردند : براي جلوگيري از هر گونه حمله احتمالي در افغانستان تحقق اين امر ضرورت دارد .