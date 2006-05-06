اتحاديه اروپا براي ارائه كمك مالي به فلسطيني ها تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،" اما لودوين"سخنگوي كميسيون اروپا در سخنان شب گذشته خود در بروكسل تصريح كرد:پس از آنكه كميسيون اروپا كمكهاي مالي خود به جنبش حماس را متوقف كرد، برخي از مقامات فلسطيني از جمله ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان خواهان از سرگيري اين كمكها شدند .

وي در ادامه خاطر نشان كرد: كميسيون اروپا در حال بررسي شرايط و موقعيت كنوني بوده و بر اين اساس براي از سرگيري كمكهاي مالي خود به حماس در تلاش است .

سخنگوي كميسيون اروپا همچنين اظهار داشت : اتحاديه اروپا همچنان در تلاش است تا حماس را براي به رسميت شناختن اسرائيل متقاعد كند.

اين درحالي است كه موافقت سوئد با ورود وزير امور مهاجران كابينه حماس به خاك اين كشور با انتقادهاي تند رژيم اسرائيل و فرانسه روبروشده است.

كميسيون اروپا ماه گذشته در پي تسليم نشدن حماس درمقابل شروط تحميلي و زورگويانه غرب(به رسميت شناختن رژيم اسرائيل، دست برداشتن از مقاومت و موافقت با توافقنامه هاي سابق ميان تشكيلات خودگردان و تل آويو) كمك هاي مالي خود به دولت خودگردان فلسطين به رهبري حماس را متوقف كرد.

پس از پيروزي جنبش حماس در انتخابات 25 ژانويه فلسطين، اتحاديه اروپا بر اثر اعمال فشار آمريكا و اسرائيل كمكهاي مستقيم خود به حماس را قطع كرد و دست برداشتن اين جنبش از مواضع اصولي خود به ويژه به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي را پيش شرط ازسرگيري كمك ها به اين گروه مبارز فلسطيني تعيين كرد.

از سويي ديگر روزنامه لوسوري " چاپ بلغارستان به نقل از " لوئيس مايكل " يكي از كميسرهاي اتحاديه اروپا نوشت : اتحاديه اروپا در نظر دارد مبلغ 34 ميليون يورو براي حقوق بشر در فلسطين هزينه كند.