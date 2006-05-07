روابط اتحاديه اروپا و آمريكا و موضوع هسته اي ايران محور مذاكرات سولانا با مقامات آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل، بر اساس اعلام دفتر"خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا وي علاوه بر اين درباره خاورميانه و مناسبات دوجانبه اتحاديه اروپا- آمريكا گفتگوهايي را انجام خواهد داد .

اين سفر در حالي قرار است انجام شود كه اتحاديه اروپا درصدد حل ديپلماتيك پرونده هسته اي ايران بوده كه در اين راستا گامهايي را نيز بر داشته است .

به نوشته اين منبع خبري، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پي نشستهاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل به منظور بررسي موضوع هسته اي ايران قرار است در نشست آتي اين شورا نيز شركت كند .

" سولانا " در نظر دارد روز چهارشنبه با " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه و" استفان هادلي " مشاور امنيت ملي آمريكا ديدار و گفتگو كند .

محور اصلي اين گفتگوها برنامه هسته اي ايران اعلام شده است .

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه سفر خود به آمريكا قرار است در كنگره اين كشور نيز حاضر شده و با نمايندگان آن ديدار كند .