  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

فرانكفورترآلگماينه :

آمريكا و ايران به يكديگر نزديك مي شوند

آمريكا و ايران به يكديگر نزديك مي شوند

يك روزنامه آلماني به دنبال انتشار خبر نامه رئيس جمهوري ايران به همتاي آمريكايي خود نوشت : به نظر مي رسد آمريكا و ايران به يكديگر نزديك مي شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني،"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران نامه اي را خطاب به " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا نوشته كه در آن ريشه هاي مشكلات بين المللي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .

اين نامه قرار است به واسطه سفارت سوئيس در تهران به آمريكا ارسال شود .

فرانكفورترآلگماينه با بيان اين مطلب كه اين اولين نامه پس از قطع مناسبات دوجانبه تهران - واشنگتن از سال 1979 است ، نوشت : به نظر مي رسد زمينه لازم براي نزديكي آمريكا و ايران فراهم شده است .

اين خبر پس از انتشار در ايران به تيتر اول روزنامه هاي آلماني تبديل شد.

کد مطلب 311587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها