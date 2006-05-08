آمريكا و ايران به يكديگر نزديك مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني،"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران نامه اي را خطاب به " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا نوشته كه در آن ريشه هاي مشكلات بين المللي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .

اين نامه قرار است به واسطه سفارت سوئيس در تهران به آمريكا ارسال شود .

فرانكفورترآلگماينه با بيان اين مطلب كه اين اولين نامه پس از قطع مناسبات دوجانبه تهران - واشنگتن از سال 1979 است ، نوشت : به نظر مي رسد زمينه لازم براي نزديكي آمريكا و ايران فراهم شده است .

اين خبر پس از انتشار در ايران به تيتر اول روزنامه هاي آلماني تبديل شد.