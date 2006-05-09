قانون اساسي واحد اروپا در استوني تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد، پارلمان استوني با 73 راي موافق و تنها 1 راي مخالف به اجراي قانون اساسي واحد راي مثبت داد.

اين در حالي است كه پارلمان استوني 101 نماينده دارد .

استاندارد در ادامه نوشت : استوني پانزدهمين كشوراروپايي است كه قانون اساسي واحد را به تصويب رسانده است .

پيش از اين اعلام شده بود كه سران اروپا در نشست اواخر ماه مي خود در بروكسل به بررسي بحران قانون اساسي واحد خواهند پرداخت .

فنلاند هم كه پس از اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرد، قرار است طي هفته هاي آتي اين قانون اساسي را تصويب كند.

قانون اساسي واحد زماني لازم الاجرا خواهد بود كه تمام اعضاي اتحاديه اروپا آن را تصويب كنند. اين در حالي است كه دو كشور هلند و فرانسه به آن راي منفي داده اند .

اسپانيا و لوكزامبورگ نيز به زودي اين قانون اساسي را به همه پرسي مي گذارند .

اين در حالي است كه دانمارك و انگليس هم تصويب قانون اساسي واحد را منوط به راي همه پرسي آتي دانسته اند .

پيش از اين مقامات اروپا زمان اجراي قانون اساسي واحد را سال 2007 اعلام كرده بودند .