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۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۶

38 كشور جهان با كمبود شديد موادغذايي روبرو هستند

38 كشور جهان با كمبود شديد موادغذايي روبرو هستند

سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل ( فائو) ديروز گزارش داد : سي و هشت كشور جهان با مشكل شديد كمبود مواد غذايي روبرو هستند .

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از سازمان ملل ، فائو در گزارشي كه اعلام كرد  بيست و سه كشور آفريقايي ، هشت كشور آسيايي ، 5  كشور آمريكاي لاتين و 2 كشور اروپايي با كمبود مواد غذائي روبرو هستند .
اين گزارش با اشاره به اين مطلب كه گرچه شرايط جويي براي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي در چندين منطقه ازشرايط مطلوبي برخوردار بود اما جنگ ، درگيري هاي داخلي و گسترش بيماري ايدز مشكل كمبود مواد غذايي را تشديد كرده است .
کد مطلب 31159

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