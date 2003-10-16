38 كشور جهان با كمبود شديد موادغذايي روبرو هستند

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از سازمان ملل ، فائو در گزارشي كه اعلام كرد بيست و سه كشور آفريقايي ، هشت كشور آسيايي ، 5 كشور آمريكاي لاتين و 2 كشور اروپايي با كمبود مواد غذائي روبرو هستند .

اين گزارش با اشاره به اين مطلب كه گرچه شرايط جويي براي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي در چندين منطقه ازشرايط مطلوبي برخوردار بود اما جنگ ، درگيري هاي داخلي و گسترش بيماري ايدز مشكل كمبود مواد غذايي را تشديد كرده است .

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